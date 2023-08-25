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Міністр закордонних справ Туреччини Фідан приїхав до Києва

Степан Смишляєв
25 серпня 2023 р.

Хакан Фідан оговорив з Володимиром Зеленським блокування Росією Чорноморського зернового коридору і "формулу миру". Невдовзі очільник МЗС Туреччини планує поїхати до Росії. Також в РФ чекають президента Реджепа Ердогана.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан ФіданФото: türkisches Außenministerium

До Києва в п'ятницю, 25 серпня, прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Він уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Зеленський повідомив, що вони обговорювали "формулу миру", підготовку до глобального "саміту миру" та ризики, пов'язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору.

Шмигаль розповів, що обговорювались питання активізації торговельно-економічної співпраці, відбудови України та перспективних спільних проєктів. 

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Фідана та Ердогана очікують в Росії

За даними турецьких і російських ЗМІ, найближчими днями Фідан відвідає Росію.

За їхньою інформацією, незабаром до РФ на зустріч з президентом Володимиром Путіним поїде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За неофіційними даними, їхня зустріч може відбутися в Сочі 4 вересня. 

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Фідан приїхав до Києва

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