Міністр юстиції ФРН: Шпигун у Бундесвері - кричущий виняток

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) назвав "кричущим винятком" резонансну справу щодо арешту ймовірно російського шпигуна у Федеральному управлінні Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки. "Персонал Бундесверу демонструє колосальну лояльність і старанність щодо цієї країни", - сказав він у відеозаяві, опублікованій у Twitter у четвер, 10 серпня.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), своєю чергою, назвав арешт співробітника Бундесверу успіхом у боротьбі зі шпигунством. За його словами, співпраця між німецькими спецслужбами тісна і добре працює. Водночас у Німеччині потрібно продовжувати послідовне зміцнення розвідувальної служби, особливо у сфері контррозвідки, переконаний він.

"У часи російської агресії проти України ми маємо адаптуватися до зростаючої гібридної загрози та продовжувати розширювати нашу контррозвідку в тісній співпраці з нашими європейськими та міжнародними партнерами", - сказав Пісторіус агенції dpa. Він додав, що Німеччина розслідуватиме кожну справу, пов'язану з ймовірним шпигунством "з усією суворістю".

Шпигунство у Німеччині - актуальна проблема

Водночас Марко Бушманн наголосив, щоб проблема шпигунства у Німеччині досі є актуальною. "Шпигунство - не похмурий спогад із часів "холодної війни". Воно залишається актуальним викликом", - наголосив він.

Заступник голови фракції Зелених у Бундестазі Константін фон Ноц (Konstantin von Notz) також констатував, що шпигунство аж ніяк не є проблемою минулих часів. "Ця тема вже давно стала такою ж актуальною, як і за часів "холодної війни", - сказав він, закликавши "повністю переосмислити контррозвідувальну діяльність і з усією серйозністю ставитись до секретної інформації".

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Зв'язок із популістами з АдН

"Останні випадки зради, очевидно, пов'язані з правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН)", - зазначив Константін фон Ноц, додавши, що це не дивно з огляду на "абсолютно неприкриту симпатію цієї партії" до президента РФ Володимира Путіна. Раніше газета Tagesspiegel повідомила, що заарештований 9 серпня офіцер Бундесверу був відомий своєю симпатією до АдН та її політики щодо Росії.

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Прокуратура звинувачує заарештованого напередодні офіцера Бундесверу Томаса Г. у співпраці з російською розвідкою. За даними прокуратури, з травня 2023 року Томас Г. з власної ініціативи неодноразово зв'язувався з генконсульством РФ у Бонні та посольством Росії у Берліні та пропонував їм співпрацю. При цьому він видав службову інформацію для подальшої передачі одній з російських спецслужб.