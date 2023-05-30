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Міністр освіти Лісовий відмовився від наукового ступеня

Євгенія Наконечна
26 хв. тому

Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня - він більше не є кандидатом філософських наук. Після призначення міністром освіти йому закидали плагіат дисертації.

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен ЛісовийФото: Hennadii Minchenko/Photoshot/picture alliance

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня. Про це він повідомив у Facebook у вівторок, 30 травня.

"Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", - йдеться в його дописі.

Міністр зауважив, що раніше механізму добровільної відмови від наукового ступеня не існувало, тепер же уряд затвердив його, а він сам - першим випробував.

"В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", - написав Лісовий.

За його словами зараз допрацьовують закон, який сприятиме "культурі академічної доброчесності".

 

Лісового звинуватили в плагіаті дисертації

Після призначення Лісового міністром освіти, на тлі численних позитивних відгуків від експертів, у мережі з'явилися звинувачення в плагіаті у його кандидатській дисертації з філософії, захищеній у 2012 році.

За даними видання "Українська правда", вперше інформація про те, що у науковій роботі Лісового міститься плагіат, була опублікована на сторінці "Українського руху пацифістів". Організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". 

Після суспільного розголосу Лісовий подав свою дисертацію на перевірку в Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти та обіцяв відмовитись від наукового ступеня, якщо плагіат таки знайдуть. За даними агентства "Інтерфакс Україна", 20 квітня комітет нацагентства з питань етики залишив без розгляду дві скарги щодо нібито виявлення в дисертації Лісового фактів академічного плагіату.

Нагадаємо, що у попереднього міністра освіти Сергія Шкарлета комітет агентства підтвердив наявність плагіату в наукових роботах. Згодом Шкарлет заявив, що виграв суд про плагіат.

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