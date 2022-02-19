Міністр оборони США: Росія готова завдати удару по Україні

Російські війська готові розпочати агресію проти України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Литви у суботу, 19 лютого. За словами Остіна, підрозділи РФ на кордонах із сусідньою країною "розвертаються і тепер готові завдати удару". Глава Пентагону додав, що російські збройні сили "висуваються на потрібні позиції, щоб мати можливість здійснити атаку".

Водночас Остін запевнив країни Балтії у солідарності Вашингтона і у зв'язку з цим звернувся до президента РФ Володимира Путіна. "Я хочу, щоб усі в Литві, Естонії та Латвії знали, що Сполучені Штати підтримують своїх союзників, і я хочу, щоб це знав президент Путін", - наголосив американський міністр після зустрічі з литовським керівництвом. Водночас він висловив сподівання, що Кремль не переступить "межу війни".

У свою чергу, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав посилити військову оборону балтійських держав і Польщі на тлі російської військової загрози. "Ми маємо серйозно ставитися не до стримування, а до оборони. Ми маємо бути готові захищати країни Балтії та Польщу", - зазначив він на спільній пресконференції з Остіном у Вільнюсі.

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Ескалація на Донбасі

Після кількатижневих повідомлень Заходу про ймовірний напад Росії на Україну, ситуація загострилася на Донбасі. Відкидаючи власні агресивні плани, Кремль і підконтрольні йому самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" звинувачують українську сторону у провокаціях. Нібито через загрозу силової атаки Києва до Ростовської області РФ почали евакуйовувати тисячі жителівз непідконтрольних Києву частин Донецької та Луганської областей. Українська влада категорично відкидає будь-які варіанти наступу. Обидві сторони заявляють про збільшення кількості обстрілів. Протягом доби, 18 лютого, на Донбасі загинув український військовий.