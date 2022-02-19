 Міністр оборони США: Росія готова завдати удару по Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2022

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Новини

Міністр оборони США: Росія готова завдати удару по Україні

Російські підрозділи на кордонах з Україною розгортаються, щоб розпочати атаку проти сусідньої країни, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін

Російські війська готові розпочати агресію проти України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Литви у суботу, 19 лютого. За словами Остіна, підрозділи РФ на кордонах із сусідньою країною "розвертаються і тепер готові завдати удару". Глава Пентагону додав, що російські збройні сили "висуваються на потрібні позиції, щоб мати можливість здійснити атаку".

Водночас Остін запевнив країни Балтії у солідарності Вашингтона і у зв'язку з цим звернувся до президента РФ Володимира Путіна. "Я хочу, щоб усі в Литві, Естонії та Латвії знали, що Сполучені Штати підтримують своїх союзників, і я хочу, щоб це знав президент Путін", - наголосив американський міністр після зустрічі з литовським керівництвом. Водночас він висловив сподівання, що Кремль не переступить "межу війни".

У свою чергу, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав посилити військову оборону балтійських держав і Польщі на тлі російської військової загрози. "Ми маємо серйозно ставитися не до стримування, а до оборони. Ми маємо бути готові захищати країни Балтії та Польщу", - зазначив він на спільній пресконференції з Остіном у Вільнюсі.

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Ескалація на Донбасі

Після кількатижневих повідомлень Заходу про ймовірний напад Росії на Україну, ситуація загострилася на Донбасі. Відкидаючи власні агресивні плани, Кремль і підконтрольні йому самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" звинувачують українську сторону у провокаціях. Нібито через загрозу силової атаки Києва до Ростовської області РФ почали евакуйовувати тисячі жителівз непідконтрольних Києву частин Донецької та Луганської областей. Українська влада категорично відкидає будь-які варіанти наступу. Обидві сторони заявляють про збільшення кількості обстрілів. Протягом доби, 18 лютого, на Донбасі загинув український військовий.

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