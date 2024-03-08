Міністр оборони Великобританії прибув до Києва

До української столиці прибув глава міноборони Великобританії Грант Шаппс. Свій візит він позиціонує як заклик до Заходу "прокинутися".

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у п'ятницю, 8 березня, приїхав з візитом в Київ. Як написав він у своєму акаунті в соцмережі Х, він прибув в українську столицю, щоб закликати демократичний світ "прокинутися".

"Давайте забезпечимо, щоб Україна виграла цю війну", - сказав він у відеозверненні, записаному у центрі української столиці.

Шаппс заявив, що Великобританія "зробила більше, ніж будь-коли, надавши найбільший на сьогоднішній день пакет військової підтримки". На його думку, тепер кожна країна "повинна зробити те ж саме і забезпечити перемогу свободи над тиранією". Це вже другий візит Шаппса в Україну за час його перебування на посаді міноборони Великобританії.

Також 8 березня у Києві з візитом перебуває виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс. Він наголосив, що для нього "велика честь" повернутися в Україну, яка "мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії", та вкотре висловити тверду підтримку Євросоюзу.

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