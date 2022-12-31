Міністр оборони України: Росія готується до воєнного стану

На початку січня Росія запровадить воєнний стан і закриє кордони для чоловіків, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні до РФ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 31 грудня.

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Глава Міноборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися найближчим часом. "Коли бункерні вожді не зможуть відправити нових мобілізованих, вони будуть змушені визнати свою поразку. І війна закінчиться. Це все одно трапиться і питання в ціні. І чи буде ця ціна сплачена вашою кров'ю", - сказав Резніков у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

За даними українського міністра, на початку січня 2023 року Росія готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі, стверджує Резніков.

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Росія почала інтенсивніше використовувати бойові дрони для атаки на цілі в Україні, випливає зі щоденного зведення американського Інституту вивчення війни (ISW). За підрахунками аналітиків, за останні два дні ЗС РФ задіяли 39 безпілотників, у ніч із 18 на 19 грудня - 30 дронів Shahed-131 і -136, а 14 грудня - 13 дронів.

За оцінкою ISW, посилення російських атак з використанням безпілотників може свідчити про те, що РФ накопичила більше БПЛА іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада до 7 грудня), коли їх не використовували, або про те, що Росія отримала або очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.

Тим часом активне використання Росією дронів для атак на критичну інфраструктуру України може свідчити і про те, що російські запаси високоточних ракет вичерпалися, наголошується в повідомленні Інституту.

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