Резніков прокоментував вибухи на аеродромах в РФ

Війна Росії проти України - новини вівторка, 6 грудня.

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У збройних силах Білорусі розпочалися планові заняття з бойової готовності. Загальна спрямованість занять полягає в "проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління", запевняють у Мінську. "Основні цілі - підтримання бойової та мобілізаційної готовності на необхідному рівні, підвищення злагодженості органів військового управління, удосконалення практичних навичок командирів і навчання особового складу діям у різних умовах", - заявила речниця міноборони Білорусі.

++11.57++

Офіційний Київ відреагував на пояснення Будапешта його відмови від проведення вишколу українських військових бажанням "рухатися до миру, а не до війни". У своєму дописі в соцмережі Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив: "Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи з такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала б вже знайтися".

++11.36++

Речник президента України Сергій Никифоров пояснив, чому Володимир Зеленський не поїхав особисто на саміт G-20 на Балі, куди його запрошували. "Якби ми знали, що на G-20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так - шанс того, що президент міг би туди поїхати, був", - сказав Никифоров інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Никифоров не виключив у майбутньому потенційного візиту Зеленського за кордон, зазначивши, що такий візит має бути використаний із максимальною ефективністю.

"Президент від початку війни нікуди не виїжджав за межі країни. Сам факт його візиту кудись був би дуже гучним інформаційним приводом - як постріл. Тому ймовірність того, що він кудись поїде, є. І ми цей "патрон" бережемо для чогось, що зможемо використати з максимальною ефективністю", - розповів його прессекретар.

++11.00++

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував вибухи на аеродромах в РФ 5 грудня.

"У мене є вже стала відповідь на це (вибухи на аеродромах РФ - ред.). Дуже часто росіяни палять в місцях, які заборонені для паління та є небезпечними. Так було в аеропорту в Джанкої, так було в них і в портах, де зберігаються кораблі. Теж саме сталося й там. Просто "Бавовнятко" бавиться, як тільки бачить, що хтось порушує правила паління", - зазначив Резніков ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

++10.41++

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що в ніч на 6 грудня безпілотники нібито атакували комбінат "Слава" в Брянській області РФ, що за 80 км від кордону РФ і України. За даними соцмереж, дрони вибухнули за кілька метрів від резервуарів для дизельного палива. Серйозної пожежі вдалося уникнути через те, що в момент прильоту ємності з паливом були порожні, стверджується у повідомленні.

++10.10++

У британській військовій розвідці не виключають, що зафіксовані 5 грудня інциденти на двох російських аеродромах можуть свідчити про серйозні стратегічні прорахунки військового керівництва РФ. Якщо Росія визнає інциденти 5 грудня на двох російських аеродромах як цілеспрямовані удари, то тоді, це буде, ймовірно, одним із її найбільших стратегічних провалів з часу її повномасштабного вторгнення в Україну, йдеться в щоденному аналітичному огляді британських розвідників, оприлюдненому в Twitter-акаунті міноборони країни.

Адже ці об'єкти розташовані набагато більше вглиб Росії, ніж ті, де траплялися попередні подібні інциденти. Скажімо, авіабаза "Енгельс-2" розташована на відстані понад 600 кілометрів від контрольованої Україною території.

Цей аеродром є головною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході Росії й на ньому дислокується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки - частина сил ядерного стримування Росії, а також часто використовуються для запуску крилатих ракет повітряного базування по Україні. Найімовірніше, що після цих інцидентів проведуть тимчасове переміщення бомбардувальників з цих авіабаз на інші аеродроми. Також російське командування, ймовірно, намагатиметься ідентифікувати й накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких визнають відповідальними за допущення цього інциденту, припустили в британській розвідці.

++09.51++

Латвія анулювала ліцензію телеканалу "Дождь", який створили російські журналісти, у Ризі після початку вторгнення Росії в Україну. Рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP), передає Tvnet. Голова NEPL Івар Аболіньш заявив, що рішення ухвалили "у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку". "Дождь" припинить мовлення в Латвії 8 грудня.

"Оцінюючи сукупність порушень, NEPLP переконалося, що керівництво "Дождя" не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії", - заявив Аболіньш агентству Leta.

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++09.20++

Українські сили, ймовірно, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши їм незначної шкоди, однак продемонструвавши при цьому змогу України уражати тилові райони Росії. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в щоденному огляді. На обох авіабазах, які зазнали атаки, базувалися частини російського стратегічного бомбардувального флоту, який Росія активно застосовує для атак на Україну протягом всієї війни. Українські сили, ймовірно, прагнули зірвати російські удари по українській критичній інфраструктурі, міркують аналітики ISW.

Ці інциденти неабияк розворушили спільноту російській військових блогерів. У ній гнів через нездатність російських військових запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах, розташованих на відстані понад 450 кілометрів від українських позицій, переважив похвалу за останню серію ударів по Україні. Російські блогери-мілітаристи критикують російську владу за нездатність передбачити та запобігти ударам безпілотників по авіабазах "Енгельс-2" та "Дягілєве" 5 грудня. Окремі військові блогери зазначили, що російське військове керівництво не забезпечило належного захисту авіабаз, а деякі закидають військовому керівництву неспроможність створити надійний захист цих баз, попри розуміння того, що такі об'єкти будуть найважливішими цілями для українських ударів.

Так само кілька відомих російських блогерів стверджували, що українські диверсійно-розвідувальні групи, ймовірно, завдали удару по авіабазі "Енгельс-2" з території Росії, стверджуючи, що українські ДРГ діють на території Росії, або - якщо БПЛА справді були запущені з території України - Москва перебуває під загрозою ударів з української території, долали в ISW.

++08.31++

Росія може завдати нового ракетного удару по України вже у вівторок, 6 грудня, повідомив в ефірі телемарафону на "Суспільному" речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ - ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали", - нагадав Ігнат.

++08.10++

У російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі через атаку безпілотника, повідомив зранку, 6 грудня, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. "Унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці", - написав він у Telegram.

У соцмережах розповсюджують відео, як зазначається, пожежі на аеродромі.

Блінкен: Обговорюється створення трибуналу щодо України

++07.51++

Питання про створення незалежного суду або трибуналу для розслідування злочинів під час війни в Україні обговорюється. Це підтвердив у понеділок, 5 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен. Він відповів на запитання в рамках форуму The Wall Street Journal CEO Council у Вашингтоні.

За словами Блінкена, інформація про воєнні злочини, докази їх вчинення збираються "різними способами", "українці самі це роблять". "Важливо, щоб Україна могла - за необхідності - здійснювати переслідування в судовому порядку", однак "ми також підтримуємо зусилля Міжнародного кримінального суду (МКС) зі збору доказів та інформації", зазначив глава Держдепартаменту США. При цьому, за його словами, обговорюється "питання про створення певного незалежного суду, трибуналу". "Усе це - на столі", - констатував Ентоні Блінкен.

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NYT навела подробиці атаки по аеродромах у РФ: допомагав спецназ

++07.29++

Американська газета The New York Times (NYT) навела подробиці про атаки безпілотників на аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" у Саратовській області Росії. Матеріал опубліковано на сайті видання в понеділок, 5 грудня.

Так, за даними газети, безпілотники по РФ були запущені з української території. Принаймні один з ударів завдали за допомогою українського спецназу, який перебував неподалік від бази і допомагав направити безпілотники до цілі, зазначив співрозмовник NYT.

Удари свідчать про готовність Києва атакувати бази в глибині території РФ, а також уперше за дев'ять місяців війни продемонстрували здатність України завдавати ударів на таких великих відстанях, пише видання. Ці аеродроми розташовані на відстані приблизно 483-724 кілометрів від кордону з Україною і знаходяться за межами дальності польоту ракет з українського арсеналу, уточнила NYT.

Оттава вивчає, звідки в іранських дронів для РФ канадські деталі

++07.00++

Влада Канади розслідує, як компоненти канадського виробництва опинилися в іранських дронах Shahed-136, які Росія використовує у війні проти України. Про це в понеділок, 5 грудня, повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як передала 16 листопада неурядова організація StateWatch , що базується в Києві, понад 30 компонентів західних фірм виявлено в іранських БПЛА Shahed-136. За інформацією Києва, Росія використовує ці апарати під назвою "Герань-2".

"Очевидно, що ми надзвичайно стурбовані цими повідомленнями", - зазначив Трюдо. "Ми не хочемо", щоб канадські технології використовували "в незаконній війні Росії в Україні" або для внеску Ірану в цю війну, додав він.

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