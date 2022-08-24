Резніков: Найгірший сценарій війни в Україні позаду

182-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 24 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 24 серпня (час київський).

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У селищі Михайлівка Запорізької області внаслідок підриву автомобіля загинув так званий "глава" окупаційної адміністрації Іван Сушко. Як повідомив член цієї "адміністрації" Володимир Рогов, під сидіння авто заклали вибухівку, Сушко помер у лікарні. У підриві він звинуватив Україну.

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МАГАТЕ очікує отримати доступ до ЗАЕС у найближчі дні

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розглянути питання щодо постійної присутності своїх експертів на Запорізькій атомній електростанції до відновлення Україною повного контролю над нею.

Російський військовий біля Запорізької АЕС Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на запит Росії ввечері 23 серпня.

Напередодні в МАГАТЕ повідомили, що їхня місія на Запорізьку АЕС "відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом". У свою чергу президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська сторона готова забезпечити коридор для прибуття місії МАГАТЕ та ООН на ЗАЕС.

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Лукашенко привітав Україну з Днем незалежності

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко оприлюднив на своєму сайті привітання Україні з Днем незалежності. "Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і далі продовжує виступати за збереження згоди, розвиток дружніх контактів на основі взаємоповаги на всіх рівнях", - сказано в ньому. Лукашенко побажав українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні достойного життя".

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Міністерство оборони США опублікувало в Twitter фото завантаження боєприпасів для відправлення в Україну.

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Командування повітряних сил Збройних сил України заявляє про знищення російського вертольота Ка-52 близько першої ночі на східному напрямку. "З Днем незалежності, Україно", - йдеться в дописі командування на Facebook.

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Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Дня незалежності. "За ці шість місяців (від початку повномасштабної війни. - Ред.) ми точно знаємо, хто справді нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Хто не втратив своє ім'я та репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці", - сказав він.

На його думку, за пів року війни українці надихнули світ: "Ми ще не мали "Хаймарсів", але мали людей, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю. Український народ і його мужність дали людству нову надію, що справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно і в ньому все ще перемагає не сила, а правда, не гроші, а цінності, не нафта, а люди".

Президент вважає, що за шість місяців Україні вдалося згуртувати світ: "Європа виходить на площі. Європа запроваджує жорсткі санкції. Великий бізнес зрозумів, що гроші все-таки пахнуть. Кров'ю, гаром, смертю. Корпорації та бренди йдуть з російського ринку, і люди стали важливішими, ніж потенційні збитки. Ще ніколи у світі думка суспільства не мала такого впливу на політиків".

На думку Зеленського, 24 лютого в Україні "відбувся другий всеукраїнський референдум". "Ми зробили вибір. Для когось - це Маріуполь, для когось - Монако. Але ми знаємо, кого більше. І ми нарешті стали справді єдиними. Ворог думав, ми зустрінемо квітами й шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує "хлопки". Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад". Доказ, що ворожа техніка може з'явитися в центрі Києва тільки в такому вигляді. Спалена, зруйнована та знищена", - сказав він.

Зеленський наголосив, що кінець війни для України - це перемога. "Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти. И нам гораздо больше понятен и близок (прем'єр-міністр Великобританії Борис. - Ред.) Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски", - сказав він. Президент наголосив, що і Донбас, і Крим Україна повертатиме, "хай яким буде цей шлях".

++09.29++

На аукціоні продали конфісковану яхту російського мільярдера

На аукціоні в Гібралтарі продали суперяхту Axioma російського мільярдера Дмитра Пумпянського - власника та голови правління виробника сталевих труб для нафтогазової сфери ТМК, яка поставляє їх газовому монополісту РФ "Газпром". Пумпянський знаходиться під санкціями Заходу через війну РФ проти України. ЗМІ називають його одним із "найближчих олігархів" до президента РФ Володимира Путіна, зауважує Bloomberg.

73-метрову яхту з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном затримали після пришвартування в Гібралтарі в березні. Axioma стала першою конфіскованою в російського підсанкційного олігарха суперяхтою, яку виставили та продали на аукціоні в Європі. Переможця та суму, за яку він її придбав, поки не розголошують.

++09.06++

Пів року війни: США дадуть Україні найбільший транш допомоги

США в середу, 24 серпня, у День незалежності України, оголосять про новий пакет військової допомоги Києву на суму близько трьох мільярдів доларів, що стане найбільшим траншем після повномасштабного вторгнення Росії пів року тому. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на американського чиновника.

Виступ президента США Джо Байдена в червні на тлі зображення президента РФ Володимира Путіна Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Новий пакет допомоги буде зосереджений на боєприпасах і системах захисту, а також на фінансуванні контрактів на три типи безпілотників: дронів Puma, систем спостереження ScanEagle, і вперше - британських безпілотників Vampire, які можуть запускатися з кораблів.

Reuters зазначає, що на закупівлю зброї та обладнання "може знадобитися кілька місяців". Тим часом агентство Associated Press зауважує, що на фронт озброєння можуть потрапити протягом року чи двох.

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++08.40++

Андрій Мельник, який невдовзі покине посаду посла України в Німеччині, привітав плани ФРН із постачання Україні озброєнь у 2023 році та висловив сподівання, що "інша зброя, яку можна швидко доставити, також прибуде в Україну". "Як ви знаєте, кожен день має значення, особливо перед зимою", - сказав він в ефірі ZDF.

Напередодні ЗМІ повідомили про плани Німеччини надати Україні в 2023 році озброєння на понад 500 мільйонів євро. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони Iris-T, ракетні установки, броньовані евакуаційні авто, системи боротьби з дронами та високоточні боєприпаси.

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++08.23++

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні напередодні Дня незалежності наголосив, що 24 серпня "можливі огидні російські провокації та жорстокі удари". "Збройні Сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо. І ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору", - запевнив він. При цьому президент закликав людей дотримуватись правил безпеки: звертати увагу на офіційні повідомлення, зважати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись режиму комендантської години.

Він також повідомив, що 24 серпня нагородить військових, рятувальників, залізничників, волонтерів. "Спортсменів, артистів - тих артистів, кого знають на передовій, кому вдячні в армії, тих, хто зберігає й відновлює позитивні емоції наших воїнів", - додав Зеленський.

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Вночі російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. "Влучили в об'єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За попередніми даними, жертв немає.

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Російські війська продовжують активні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагаються утримати позиції на Слобожанському і Південнобузькому напрямках, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Підрозділи РФ обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, інших видів озброєнь населені пункти в Сумській і Харківський області, на Слов’янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Корабельне угруповання росіян в Чорному та Азовському морях зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та на ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Тривають авіаційні та ракетні удари військ РФ по цивільних об’єктах на території України. Генштаб закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Резніков: Найгірший сценарій війни в Україні вже позаду

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що "найгірший сценарій" війни вже позаду. Про це він сказав в інтерв’ю CNN, відповідаючи на запитання, чи не заходить війна в глухий кут. "Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього поля бою за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми створили багато хороших засобів стримування", - пояснив він і додав, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, розпочинаючи контрнаступальну кампанію.

Однією з головних загроз Україні в протистоянні Росії Резніков назвав "синдром втоми" у міжнародної спільноти.