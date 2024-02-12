Глава Пентагону Остін передав свої повноваження заступниці

Ллойд Остін потрапив до лікарні через проблеми з сечовим міхуром. Скільки він там залишатиметься - наразі невідомо. Це його друге ушпиталення від початку року.

Вдруге від початку року у неділю, 11 лютого, міністра оборони США 70-річного Ллойда Остіна ушпиталили. Цього разу він потрапив до лікарні через проблеми із сечовим міхуром, повідомили у Пентагоні. Свої повноваження міністр офіційно передав 12 лютого заступниці Кетлін Гікс, хоча у початковому повідомлення міністерства було сказано, що Остін прибув до лікарні з несекретними та секретними системами зв'язку, необхідними для виконання своїх обов'язків.

Як зауважили лікарі, після низки тестів і оцінок міністра спрямували до відділення інтенсивної терапії Національного військово-медичного центру США імені Вальтера Ріда.

"Наразі невідомо, як довго міністр Остін залишатиметься в лікарні. Очікується, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його прогнозоване повне одужання. Його онкологічний прогноз залишається сприятливим", - зауважили у Пентагоні. У січні у американському відомстві повідомляли, що у Остіна виявили рак простати на ранній стадії.

У міноборони США зауважили: про нинішню ситуацію зі здоров'ям Остіна повідомили Білий дім, Конгрес і голову Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Чарльза Брауна.

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Зустріч "Рамштайн" по Україні за участю Остіна від питанням

Попереднього разу глава Пентагону потрапив у лікарню 1 січня через інфекційні ускладнення після прооперованого раку простати. Причому президент США Джо Байден дізнався про цей діагноз Остіна, як і про його госпіталізацію, лише 9 січня, що викликало невдоволення голови Білого дому.

Тим часом низка представників Республіканської партії тоді зажадали відставки Остіна. Вони ставили запитання: хто керує Пентагоном у розпал війни Росії проти України та загострення на Близькому Сході, якщо міністра оборони госпіталізовано.

Остін після цього вибачився і заявив, що "мав повідомити президента про свій діагноз". Планується, що 29 лютого він дасть роз'яснення Конгресу з приводу цієї ситуації.

Також передбачалося, що 13 лютого Остін вилетить до Брюсселя, щоб провести чергову конференцію Контактної групи з оборони України у так званому форматі "Рамштайн". Він до того ж мав узяти участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Наразі невідомо, як його госпіталізація позначиться на цих планах.

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