Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку

Кім Йон Хен заявив, що взяв на себе "повну відповідальність" за всі питання, пов'язані зі скандальним запровадженням воєнного стану в країні.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив у середу, 4 грудня, про рішення подати у відставку через політичний скандал в країні, спричинений запровадженням президентом Юн Сок Йолем воєнного стану.

За словами міністра, він "глибоко шкодує і бере на себе повну відповідальність за плутанину та занепокоєння", викликані в суспільстві запровадженням воєнного стану.

"Я взяв на себе повну відповідальність за всі питання, пов'язані з воєнним станом, і подав президенту заяву про відставку", - цитує заяву Кіма інформаційна агенція AFP.

Раніше найбільша південнокорейська опозиція ініціювала імпічмент президента та заявила, що висуне обвинувачення в заколоті проти нього, міністрів оборони і внутрішніх справ, командувача воєнного стану та начальника поліції.

Режим воєнного стану в Південній Кореї

Ввечері 3 грудня Юн несподівано оголосив запровадження воєнного стану в Південній Кореї - вперше з 1980 року. Він обґрунтував це рішення тим, що "опозиція паралізує державні функції антидержавною діяльністю".

"Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейські антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад", - сказав президент.

Під час дії воєнного стану роботу парламенту та політичних партій заборонили. Однак парламент зажадав відмови від воєнного стану, і, згідно з конституцією країни, президент скасував своє рішення.

За даними південнокорейського інформагентства Yonhap, 4 грудня бажання піти у відставку висловила низка співробітників адміністрації президента. Зокрема, такі звернення нібито написали глава адміністрації Чон Чжин Сок і радник президента з питань національної безпеки Сін Вон Сік. Своєю чергою провідна щоденна газета Південної Кореї "Чосон Ільбо" пише з посиланням на джерела, що міністри уряду висловили прем'єру Хану Дак Су намір масово подати у відставку. Сьогодні очікується його зустріч з керівництвом правлячої партії та старшими помічниками президента.