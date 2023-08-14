Міністр оборони Китаю їде з візитами в Росію і Білорусь

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає цього тижня Росію та Білорусь, повідомило міністерство оборони КНР у понеділок, 14 серпня.

Візит триватиме з 14 по 19 серпня на запрошення міністрів оборони РФ Сергія Шойгу та Білорусі Віктора Хреніна. Лі візьме участь в "Московській конференції з міжнародної безпеки" та зустрінеться на її полях з колегами, а з Росії поїде до Білорусі.

У липні міністерства оборони Китаю та Росії провели спільні військово-морські навчання. Своєю чергою головний китайський дипломат Ван Ї поговорив минулого тижня телефоном з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, сказавши, що Пекін і Москва "повинні продовжувати підтримувати тісну стратегічну координацію". У Кремлі кажуть, що на жовтень планують візит президента Росії Володимира Путіна в Китай. Лідер КНР Сі Цзіньпін приїздив до Москви в березні.

Читайте також: Експерт: У критичній ситуації Китай зробить усе для виживання путінської Росії

Після розв'язання Росією повномасштабної війни проти України Китай позиціонує себе як нейтральну сторону. Офіційний Пекін відмовляється публічно засудити російське вторгнення в Україну, через що Захід звинувачує його в мовчазній підтримці агресії РФ. Водночас від відкритої військової допомоги Росії Китай утримується.

На початку серпня представник Китаю взяв участь у зустрічі щодо української "формули миру", що в міністерстві закордонних справ України назвали "суперпроривом". За словами європейських чиновників, участь Лі Хуея в саміті була конструктивною, а Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо припинення війни Росії проти України.

Читайте також: Китай: "Мирна зустріч" у Джидді згуртувала міжнародний консенсус