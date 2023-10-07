Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС розпочав війну

Йоав Ґалант запевняє, що переможе у "війні, розпочатій проти Ізраїлю".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що бойовики палестинської ісламістської організації ХАМАС розпочали війну проти країни і пообіцяв, що Ізраїль у ній переможе.

Після засідання кабінету безпеки в Тель-Авіві вранці в суботу, 7 жовтня, Ґалант попередив, що ХАМАС "припустився серйозної помилки", обстрілявши південні та центральні райони Ізраїлю під час несподіваної ранкової атаки. "Держава Ізраїль переможе у цій війні", - запевнив він.

За його словами, ізраїльські солдати воюють "у всіх місцях, де були здійснені вторгнення" бойовиків ХАМАСу. Ґалант також закликав громадян виконувати розпорядження влади.

Вранці в суботу бойовики ХАМАСу подолали прикордонний паркан у кількох місцях і проникли в ізраїльські поселення. Напад супроводжувався масованим ракетним обстрілом території Ізраїлю з Сектора Гази. У воєнізованому крилі ХАМАС, Ezzedine al-Qassam Brigades, заявили, що у перші 20 хвилин після початку нападу по Ізраїлю було випущено п'ять тисяч ракет. Агенція AFP із посиланням на очевидців повідомляє про сотні ракет, випущених із Сектора Гази в бік Ізраїлю.

За первинними даними, внаслідок обстрілу одна мешканка Ізраїлю загинула, поранені щонайменше 15 людей, з них двоє - серйозно.

Ізраїль після початку атаки оголосив мобілізацію своїх резервістів. Агенція dpa з посиланням на очевидців повідомляє про удари, яких військово-повітряні сили Ізраїлю завдають по цілях у Секторі Гази, у відповідь на обстріли території Ізраїлю.