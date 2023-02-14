Міністр оборони ФРН очікує затяжної війни в Україні (онлайн)

У короткостроковій перспективі ні Україна, ні Росія навряд чи будуть в змозі здобути перемогу, тож важливо розставити правильні акценти під час планованих поставок озброєнь Києву, наголосив Борис Пісторіус. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 14 лютого (час київський).

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) очікує затяжної війни в Україні. "Найближчим часом війна не закінчиться", - заявив він перед зустріччю з колегами з країн НАТО в Брюсселі. У короткостроковій перспективі ні Україна, ні Росія навряд чи будуть в змозі здобути перемогу, тож важливо розставити правильні акценти під час планованих поставок озброєнь Києву, щоб той зміг ефективно оборонятися від російської агресії, підкреслив Пісторіус. За його словами, пріоритетом зараз є зміцнення ППО і постачання боєприпасів. Німецький "весняний пакет" зброї для України вже в дорозі, зазначив він.

Пісторіус також скептично відгукнувся про можливість швидкого формування батальйону сучасних танків Leopard 2A6 в Україні. Поки готуються тільки 14 танків від Німеччини й ще три - від Португалії. Подальші поставки танків Leopard іншими країнами наразі, за його словами, не обговорюються.

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Дефіцит потужності в українській енергосистемі відсутній, тож у регіонах на 14 лютого обмежень на споживання електрики не запроваджували, повідомила компанія "Укренерго". Водночас в Одесі діють "незначні мережеві обмеження" через пошкодження інфраструктури, додали в енергокомпанії.



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У МЗС Росії назвали "необґрунтованими й недоведеними" твердження президентки Молдови Майї Санду про передані Києвом плани РФ щодо дестабілізації ситуації в її країні. Москва закликала Кишинів не піддаватися на провокації ззовні. За словами Санду, отриманий від Києва план РФ щодо дестабілізації ситуації в Молдові передбачає диверсії із залученням осіб, котрі мають військовий вишкіл, переодягнених у цивільне, а також напади на низку держустанов і захоплення заручників.

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Поточна оперативна картина бойових дій дає підстави припускати, що російські війська отримують накази про наступ на більшості напрямків, однак вони не сконцентрували достатньої бойової моці для наступальних дій на жодному з напрямків, щоб домогтися вирішального ефекту. Такого висновку доходять аналітики британської військової розвідки в щоденному огляді, оприлюдненому на Twitter-сторінці міноборони Великобританії. Так, на ділянці Кремінна-Сватове в Луганській області сили РФ ведуть безперервні наступальні дії, хоча масштаби кожної локальної атаки, як і раніше, занадто малі для досягнення значного прориву, вказують у Лондоні. Водночас приватна військова компанія "Вагнер" із високим ступенем імовірності домоглася подальших невеликих успіхів навколо північної околиці Бахмута, зокрема в селищі Червона Гора, зазначають аналітики.



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Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Олексій Резніков зустрілися у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі перед засіданням Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн", що має відбутися там же. "Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць Контактної групи єдині з вами в цій боротьбі за суверенітет і самооборону України", - написав очільник Пентагону в соцмережі Twitter.



ISW: Мобілізація навряд чи допоможе Росії зі швидким наступом

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Використання російськими збройними силами мобілізованих як заміни в підрозділах, які зазнали втрат у боях, навряд чи створить достатні наступальні можливості для великомасштабного і швидкого механізованого просування, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному огляді. Постійна залежність РФ від мобілізованих, які показали неспроможність виконувати бойові завдання, включно з виявленням мінних полів, або не знали, що робити, натрапивши на них під час штурму, вказує на те, що такі особи не мають бойового досвіду, необхідного для проведення успішного механізованого наступу, зазначають аналітики. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли лише обмежену індивідуальну підготовку, йдеться далі.

Експерти ISW не виключають, що РФ розгорне додаткові мобілізовані підрозділи, які можуть проводити продумані оборонні операції або наступальні операції на виснаження на лінії фронту в Вугледарі. Однак ці військовослужбовці навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, спроможними проводити успішні наступальні операції в короткострокових рамках, виснували аналітики.

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З півночі російські війська обстріляли Херсон п'ять разів, унаслідок обстрілу одна людина дістала поранень, повідомляє Херсонська міськрада. "З півночі 14 лютого російська армія п'ять разів обстріляла Херсонську громаду. Одна людина дістала поранень", - повідомляється у Telegram-каналі міськради. "Під обстрілами перебували переважно Антонівка, мікрорайони Шуменський та Острів", - ідеться у повідомленні.

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України з 24 лютого 2022 року до 12 лютого 2023 року втрати серед цивільних осіб становили 18955 осіб, зокрема 7199 загиблих, повідомило Управління верховного комісару ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). "Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - наголошується у документі ООН. Так, за підтвердженими даними ООН, загинуло 2888 чоловіків, 1941 жінка, 226 хлопчиків та 180 дівчаток, тоді як стать 32 дітей та 1932 дорослих поки не вдалося встановити. Серед 11756 поранених - 341 хлопчик та 253 дівчинки, а також 260 дітей, стать яких поки не вдалося встановити. Утім, самі автори документа наголошують, що ці дані - досить неповні.

++09.18++

Російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь пологовий будинок і дитячу лікарню в Луганській області, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації. "Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників пологовий будинок у Луганську вже кілька місяців використовують для лікування поранених військовослужбовців Росії", - йдеться в повідомленні. Крім того, під військовий шпиталь переобладнано приміщення дитячої лікарні №3. Також повідомляється, що окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням знову прибулих окупантів.

США не готові надати Україні ракети ATACMS - ЗМІ

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Сполучені Штати не готові надати Україні тактичні ракетні системи ATACMS, оскільки самі США не мають достатніх запасів цих далекобійних ракет, повідомило видання Politico з посиланням на власні поінформовані джерела. За даними співрозмовників журналістів, під час останніх зустрічей американські посадовці повідомили представникам Києва, що Пентагон не має достатніх запасів тактичних ракетних систем, а можлива передача Україні ракет типу ATACMS призведе до зменшення обсягів запасів та зашкодить бойовій готовності армії США до протидії потенційним викликам і загрозам.

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Кораблі Північного флоту ВМФ Росії вперше за 30 років почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю на борту. Про це заявила Норвезька розвідувальна служба (NIS) у щорічній доповіді . Автори доповіді вказують, що після початку війни в Україні "важливість ядерної зброї для Росії істотно зросла".

++08.19++

Заборона для цивільних осіб на в'їзд до Бахмута з боку України, ймовірно, є прелюдією до виведення українських військ із міста, повідомляє видання The New York Times. За інформацією видання, українські військові закрили місто для волонтерів і цивільних осіб із 13 лютого через "посилення бойових дій" і "небезпеку вуличних боїв".

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Влада Канади закликала громадян цієї країни утриматися від поїздок до Білорусі через ризик "довільного застосування місцевих законів" і війни Росії в Україні. Рекомендації розміщені на сайті уряду Канади . Тим, хто вирішить залишитися в Білорусі, радять стежити за новинами, мати достатній запас готівки, предметів першої необхідності та ліків, бути готовим за потреби знайти укриття, а також - до можливих збоїв у роботі транспорту й основних служб.

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Адміністрація президента Джо Байдена працює з Конгресом США над затвердженням наступного пакета допомоги Україні обсягом 10 мільярдів доларів. Про це 13 лютого повідомило видання The Washington Post (WP). Як очікується, про великий пакет військової підтримки буде оголошено наступного тижня. Приблизно в той самий час мають запровадити додаткові санкції проти Кремля.

ЗСУ відбили атаки РФ поблизу 12 населених пунктів - штаб

++07.20++

Збройні сили України відбили атаки окупаційних війсь РФ в районах 12 населених пунктів, Донецької, Луганської та Харківської областей, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в традиційному ранковому зведенні. "За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка та Білогорівка - Луганська та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар'їнка та Перемога у Донецькій області", - сказано в повідомленні.

Також протягом минулої доби обстрілів з боку російських військ зазнали окремі райони Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей і саме місто Херсон. Крім того, упродовж доби російські агресори завдали два ракетних та 32 авіаційних удари й вчинили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), йдеться в зведенні.

Натомість українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження російських сил. Крім того, збито два російських літаки - Су-24М та Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили, дві станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупаційних сил, зазначено в зведенні.

Про новини понеділка читайте хроніку подій за 13 лютого.