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Міністр оборони ФРН: На боєприпаси піде 20 млрд євро

Олександр Куницький
1 год. тому

До 2031 року Німеччина прагне інвестувати у боєприпаси понад 20 мільярдів євро, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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Артилерійські снаряди 155 мм
Артилерійські снаряди 155 ммФото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус  (Boris Pistorius) оголосив про мільярдні витрати на закупівлю нових артилерійських боєприпасів. "До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро", - сказав Пісторіус в інтерв'ю виданню Der Spiegel, опублікованому у понеділок, 27 липня.

"Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не мають користі, навіть якщо вони стоять у дворі і готові до використання", - наголосив Пісторіус. Саме тому стабільне постачання набоїв має "найвищий пріоритет", наголосив він.

Особливо гостро відчувається нестача 155-міліметрових снарядів, наприклад, для самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000, якою також озброєні українські збройні сили. Нещодавно Бундестаг схвалив кілька рамкових контрактів на мільярди євро на постачання артилерійських і танкових боєприпасів як для Бундесверу, так і для Збройних сил України.

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Перші пакети на 20 тисяч пострілів кожен заплановані на цей та наступні роки. рік. "Ми не зупинимося на досягнутому і реалізуємо ще більше проєктів", - сказав Пісторіус. Загалом цьогоріч він хоче витратити на боєприпаси один мільярд євро.

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Нагадаємо, минулого тижня німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив, що Бундесвер уже уклав з ним контракти на виготовлення артилерійських снарядів на 1,3 мільярда євро. Контракти розраховані до 2029 року. Перша партія на 127 мільйонів євро очікується найближчим часом.  

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

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