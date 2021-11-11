"Не мої цінності": міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у четвер, 11 листопада, написав заяву про відставку та передав її спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Причиною такого кроку Ткаченко назвав рішення уряду передати управління Державним агентством з питань кіно (Держкіно) від мінкультури Кабінету Міністрів. Він не повідомив деталі цього рішення. Раніше українські ЗМІ повідомляли, що відокремлення Держкіно затвердили на таємному голосуванні в уряді 10 листопада, у той час як сам міністр перебував у відрядженні за кордоном.

Ткаченко назвав такий крок нелогічним. "Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують - не мій концепт та цінності", - написав він.

Міністр зазначив, що не може погодитися із цим рішенням. Також він назвав "неприйнятним" "бюджет на культуру" на 2022 рік. "Характер обговорення і фінальна сума для мене неприйнятні", - наголосив він. Зазначимо, що на сферу культури на наступний рік закладено 9,2 мільярда гривень. При цьому, у мінкульті раніше просили виділити ще додаткові 6,5 мільярдів.

За словами чиновника, він устиг втілити за півтора роки своєї роботи приблизно 50 відсотків від запланованого.

Олександр Ткаченко, якого було обрано до Верховної Ради нинішнього скликання за списком партії "Слуга народу", став міністром культури та інформаційної політики України у червні 2020 року. До обрання у парламент працював гендиректором холдингу "1+1".