Міністр фінансів ФРН: Слід якомога швидше припинити усі економічні зв'язки з РФ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 4 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

++17.25++

За словами міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера (Christian Lindner), після вбивств у Бучі "не може бути сумнівів" у тому, що Росія веде "злочинну війну". Про це він заявив перед засіданням міністрів країн Єврозони в Люксембургу, повідомляє кореспондент DW. Він виступив за підготовку Євросоюзом наступного, вже п'ятого пакета санкцій. "Ідеться про те, щоб ще збільшити тиск на Путін, але і нас при цьому не ослабити значною мірою. Розглядатися мають всі варіанти", - зазначив Лінднер.

При цьому він виступив за якомога швидше припинення імпорту енергоносіїв з Росії, але додав, що треба розрізняти газ, нафту та вугілля. "Газ у короткостроковій перспективі неможливо замінити. Ми нашкодимо нам більше, ніж йому (Путіну. - Ред.)… Але має бути чітко зрозуміло, що слід якомога швидше припинити всі економічні зв'язки з Росією", - наголосив міністр фінансів Німеччини.

++16.50++

У Київській області російська армія завдала значних руйнувань приватному дендрологічному парку "Добропарк". Його відкрили у 2020 році у селі Мотижин, за 29 км від Києва. Територія парку понад 300 гектарів, на яких вирощували поля тюльпанів та лаванди, самшит, петунії та ліатрис.

"Повністю знищений головний будинок, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструмент орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важко. Весь персонал, на щастя, живий та в безпеці", - йдеться у повідомленні парку у Facebook.

++16.30++

Іспанська поліція разом із ФБР обшукали в порту Пальма-де-Майорка яхту, що належить російському олігарху Віктору Вексельбергу. Про це повідомила агенція AP. 78-метрову яхту Tango оцінюють у 120 мільйонів доларів. У зв'язку із чим проводиться обшук, не повідомляється.

Про намір заблокувати активи Вексельберга в рамках санкцій, запроваджених у зв'язку з війною в Україні, Мінфін США повідомив 11 березня. Мільярдер Віктор Вексельберг вважається людиною з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Підприємець очолює московську Renova Group - конгломерат, що включає металургійні, гірничодобувні, технологічні та інші активи.

Вексельберг був включений в американські списки санкцій ще в 2018 році у зв'язку з ймовірною причетністю до втручання РФ у вибори в США. Усі його активи в країні заморожені, американським компаніям заборонено мати з ним справу.

За час війни в Україні загинули 18 журналістів

++16.03++

Росія скоїла 74 злочини щодо представників ЗМІ, серед яких 19 щодо громадян інших держав: Великобританія - п'ять, Чехія - два, США - два, Данія - два, ОАЕ - два, РФ - два, Ірландія - один, Швейцарія - один, Франція - один, Литва - один. Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики України з посиланням на генеральну прокуратуру.

Зазначається, що серед журналістів загинули 18 осіб (15 чоловіків та три жінки), викрадено вісім осіб (чотири чоловіка та чотири жінки), отримали поранення 13 осіб, безвісти зникли три особи, зазнали залякування 15 журналістів. "Крім того зафіксовано щонайменше сім фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж, ТРК. Зафіксовано 22 блокування та кібератак на ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Найбільше злочинів, за даними мінкульту, скоєно у Київській та Запорізькій областях.

Читайте також: Фотожурналіст Макс Левін загинув на Київщині

Тортури військових у російському полоні

++15.45++

Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на розповіді звільнених з російського полону громадян України. За її словами, полонених українців тримали "у полі, в ямі, в гаражі". "Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували", - написала Денисова на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, військовослужбовців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала повернення полонених додому, зазначає омбудсменка.

"Натомість військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температури повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців сталося відмороження кінцівок. До них ставилися як до в'язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", - наголосила Денисова.

Також вона повідомила про випадки, коли полонених громадян України по декілька днів морили голодом.

++15.16++

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти мирного населення у місті Буча Київської області. "За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - повідомляє українська розвідка на сторінці у Facebook. В оприлюдненому списку - імена, військові звання та паспортні дані.

За даними ГУР, серед військовослужбовців 64-ї бригади переважна більшість співробітників органів внутрішніх справ та міграційної служби РФ.

Читайте також: Щоденник війни. Буча. Вона є

++15.00++

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення з понеділка, 4 квітня, візових обмежень для громадян країн, які Москва вважає "недружніми". Текст указу опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Таким чином призупиняється дія спрощеного візового режиму Росії з країнами Європейського Союзу, а також Норвегією, Данією, Швейцарією, Ісландією та Ліхтенштейном.

Дивитись відео 01:03 Жінки, які пережили Голокост, змушені тікати знову (03.04.2022)