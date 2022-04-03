Міністр економіки Словаччини готовий платити за російський газ у рублях

Міністр економіки та віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулік заявив, що у разі крайньої потреби виконав би вимогу Росії платити за газ у рублях. Про це він заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі суспільного телебачення RTVS.

"Газ не можна перекривати. Тому, навіть якщо для когось це надто прагматична позиція, я кажу, що ми будемо платити у рублях, якщо умовою буде оплата у рублях", - сказав Сулік.

Словацький міністр наголосив, що промисловість країни не може повністю відмовитись від російського газу. Наразі країна на 85 відсотків залежить у поставках газу від Росії. Зараз країна докладає зусиль, щоб знизити цей показник за рахунок імпорту скрапленого газу, але знадобляться роки, щоб створити технічні умови для повного заміщення газу з РФ, зауважив Сулік.

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Словацький міністр назвав вимогу РФ порушенням контрактів

У той же час міністр економіки Словаччини засудив вимогу Москви платити за імпорт газу у рублях, назвавши її порушенням існуючих домовленостей.

До 2009 року Словаччина імпортувала весь газ для своїх потреб з Росії транзитом через Україну. У 2009 році ці поставки були тимчасово призупинені через розбіжності між Києвом та Москвою.

На тлі санкцій через російську війну в Україні РФ указом президента Володимира Путіна з квітня запровадила новий порядок оплати поставок газу - з обов'язковою конвертацією валюти контрактів (євро та доларів) у рублі через Газпромбанк.

Країни Великої сімки (G7) та ЄС ще до запровадження нового порядку розрахунків відмовились виконувати вимоги Москви щодо оплати газових поставок у рублях. 2 квітня Литва першою серед країн ЄС оголосила про повну відмову від російського газу.