 Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2022

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Новини

Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав у відставку

У відставку подав міністр аграрної політики України Роман Лещенко. Ймовірно, його обов'язки виконуватиме перший заступник Тарас Висоцький.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко

Міністр аграрної політики Роман Лещенко (фото з архіву)

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко подав заяву про звільнення з посади. Про це у четвер, 24 березня, повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Розгляд заяви може відбутися цього тижня на засіданні парламенту. Причини відставки міністра поки що не повідомляються. DW звернулася до Лещенка з проханням про коментар, однак відповіді поки що не отримала.

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Напередодні про ймовірну відставку Лещенка повідомила низка українських ЗМІ. У разі відставки обов'язки міністра аграрної політики покладуть на першого заступника Тараса Висоцького, повідомляє "Економічна правда".

Замах на міністра Лещенка

Верховна Рада призначила Лещенка на посаду міністра аграрної політики та продовольства у грудні 2020 року. До цього він очолював Держгеокадастр, а раніше був уповноваженим президента України із земельних питань.

Нагадаємо, у листопада 2021 року у Національній поліції повідомили, що викрили наміри американського бізнесмена Курта Г. та його українську спільницю Олену Б. організувати замах на Романа Лещенка. Суд заарештував американця на два місяці.

Курт Г. раніше в українських та американських ЗМІ неодноразово звинувачував Романа Лещенка, який раніше працював гендиректором у фірмі американці, в шахрайстві. Він припускав, що топменеджер інвестував вкрадені гроші в передвиборчу кампанію нинішнього президента України Володимира Зеленського, за що і отримав посаду: спочатку в Держгеокадастрі, а потім в уряді Дениса Шмигаля.

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