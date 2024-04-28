Весняні посадки: що закидають агроміністру Сольському

Міністр агрополітики Микола Сольський вийшов з-під варти попри підозру НАБУ у розкраданні тисяч гектарів державних земель. Його відставку Рада розгляне не раніше ніж за тиждень

Лише кілька годин провів під вартою міністр аграрної політики України Микола Сольський 26 квітня. Вранці Вищий антикорупційний суд постановив заарештувати його за підозрою у змові з метою незаконного відчуження майже шести тисяч гектарів колись державних сільськогосподарських угідь, проте вже після опівдня за політика внесли 75,7 мільйона гривень застави, і він повернувся до виконання обов'язків урядовця.

Адвокати Сольського не розголошують, хто саме заплатив заставу. Втім, і сам міністр людина досить заможна: згідно з публічними деклараціями Сольського він володіє частками в капіталах низки агропідприємств, від яких тільки у 2023 році отримав понад 18 мільйонів гривень дивідендів.

Співзасновником сільськогосподарських підприємств 45-річний Микола Сольський став ще до обрання у парламент в 2019 році на одномандатному окрузі на рідній Львівщині. Його партнером по агробізнесу є, зокрема, і перший глава Офісу президента Зеленського, правник Андрій Богдан, та й сам майбутній міністр мав адвокатську ліцензію і був партнером в юридичній фірмі.

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"Іскра", "Надія" та "Довіра"

Власне з юридичною роботою у вирішені земельних питань в 2017-2019 роках і пов'язані претензії Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Прокурорка Анастасія Андронова два дні поспіль переконувала суд: Сольський є одним із організаторів злочинної групи з принаймні 12 підозрюваних, серед яких юристи, агробізнесмени та службовці Держгеокадастру. Разом вони спромоглися передати у приватне користування землі двох державних агропідприємств на Сумщині - колишніх насіннєвих розвідників "Іскра" і "Надія".

За твердженням НАБУ і САП, зловмисники начебто знищили документи, за якими земельні ділянки ще в середині 20-го сторіччя у довічне користування отримала сільськогосподарська артіль імені Сталіна. Саме її правонаступниками після низки реорганізацій і були зазначені держпідприємства. Втім, сумське відділення Держгеокадастру у 2017 році вирішило, що "Іскра" і "Надія" самовільно захопили близько шести тисяч гектарів землі, та передало її громадам райцентру Ромни та навколишніх сіл.

Цінні поля не дуже довго перебували у спільній власності. Частину з них у наступні пару років поділили на 1250 ділянок по два гектари і безкоштовно роздали ветеранам антитерористичної операції на Донбасі - ті мали право на землю відповідно до закону про соціальний захист 2015 року. Ветеранів підшукували просто в соцмережах, посилалась прокурорка на покази одного зі свідків, усю паперову роботу за них робили підлеглі Сольського. А разом із актами про право власності ветерани підписували довгострокові угоди оренди - землю бралось обробляти підприємство "Довіра 2008" з холдингу "Авіс УкрАгро" сумського магната Сергія Калашника.

"Угоди оренди на деякі ділянки укладені навіть раніше, ніж громадяни формально отримали їх у власність. Ветеранів цинічно використали", - обурювалась Андронова у суді. Після зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, стверджують правоохоронці, "Довіра 2008" почала активно викуповувати ділянки в орендодавців.

За підрахунками слідства, роздача лише вказаних 2500 гектарів угідь завдала державі збитків у 291 мільйон гривень. Приватизацію ще понад трьох тисяч гектарів НАБУ зупинило, наклавши на землі арешт в рамках розслідування справи.

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Так в чому цинізм?

НАБУ відводить Сольському ключову роль у організації оборудки із землями "Іскри" і "Надії". В суді прокурорка Андронова посилалась на його листування з ще одним підозрюваним Маркіяном Дмитрасевичем - теж земельним адвокатом, а нині заступником Сольського у міністерстві. У переписці Сольський і Дмитрасевич кілька років докладно обговорюють деталі процесу виведення земель із державної власності, разом готують проєкти актів Держгеокадастру, судові позови та навіть проєкти рішень судів різних рівнів. Під час обшуків правоохоронці знайшли кілька відомостей видачі готівки, які вочевидь розглядають як докази підкупу в тому числі і державних службовців.

Андронова переконувала суд: Сольський і Дмитрасевич вочевидь користуються своїми посадами і зв'язками у міністерстві, щоб уникнути відповідальності: минулого року вони синхронно поїхали у відрядження саме напередодні запланованого обшуку. Цього разу НАБУ знову не вдалося затримати Дмитрасевича через відрядження - уже після оголошення про підозру міністерство агрополітики повідомило про візит заступника міністра до Брюсселя, де той начебто обговорює гармонізацію земельного законодавства до майбутнього вступу України до ЄС.

Сам міністр Сольський понад годину пояснював у суді свою невинуватість, втім не заперечуючи фактичну частину історії із землями "Іскри" та "Надії. За його словами, суперечки навколо землі дослідних держагропідприємств відбувались в цілком законній площині - колишні радгоспи не вперше програють подібні справи, оскільки не оформлювали на ділянки права власності відповідно до чинного законодавства.

"Що поганого в тому, що виділили землю учасникам бойових дій? Ветеранів АТО ніхто не використовував - вони отримують величезну орендну плату, дехто навіть сам веде господарство. Цинізм у тому, що земля в них може бути відібрана", - переконував Сольський суд.

Його захисники наполягали, у діях ексадвоката не було складу злочину, оскільки сам він не отримав від оборудки жодного зиску, адже не є співвласником "Довіри 2008" чи інших підприємств "Авіс УкрАгро". Зрештою, їм вдалося знизити розмір застави майже втричі порівняно із сумою, яку вимагала САП. DW не вдалося дізнатися, чи оскарживатимуть вони запобіжний захід в апеляції.

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Міністр земельного роздержавлення

В 2019-2022 роках Сольський очолював комітет Верховної Ради із сільського господарства і є одним із головних авторів чинного законодавства про ринок землі. І в парламенті, і після призначення в уряд він чимало часу присвятив роздержавленню сільськогосподарських угідь. Нині їх найбільшим розпорядником є Національна академія аграних наук, у підпорядкуванні якої перебувають численні дослідні підприємства на кшталт "Іскри" та "Надії" із сукупним земельним банком близько пів мільйона гектарів.

Корупцію породжує державна власність на агроземлі, а не їх роздержавлення, вважає міністр Микола Сольський (на фото праворуч) Фото: Andreas Stein/dpa/picture alliance

Саме перебування цих земель у державні власності і створює простір для корупції, переконував Сольський суд. На посаді міністра він активно просуває скасування права на постійне користування агроземель держаідприємствам і їх продаж на відкритих аукціонах.

Втім, ця політика може обірватись - попри запевнення у власній невинуватості Сольський ще 25 квітня, до проголошення ухвали суду про арешт і заставу оголосив про намір піти у відставку. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, депутати розглянуть заяву міністра на найближчому пленарному засіданні. Втім, як розповіли DW одразу кілька депутатів, відбудеться це щонайменше через тиждень. Питання відставки міністра сільського господарства при цьому навіть не підіймалося під час години запитань парламентарів до уряду, яку Рада провела 26 квітня вперше за багато місяців.

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