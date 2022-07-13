24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 13 липня (час київський).

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Міністерка закордонних справ Німеччини не бачить шансів для переговорів з РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не бачить можливості для будь-яких переговорів з Росією. "Про що можна вести переговори з тим, хто не готовий навіть домовитися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення", - сказала Бербок в інтерв'ю німецькому журналу Stern.

Вона також відкинула заклик до негайного припинення вогню та проведення переговорів, з яким виступила у відкритому листі група німецьких інтелектуалів та знаменитостей. "На місці українців я сприйняла би цей лист як наївний, тривожний та зарозумілий. Яке право має міністр закордонних справ Німеччини вирішувати за Україну, яку частину їхньої території вона мала би віддати, скільки мільйонів її громадян мали би підкоритися російському пануванню?" - наголосила Бербок.

Крім того, вона сказала, що з початку війни не мала прямих контактів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. При цьому міністерка додала, що хотіла би йому сказати: "Ну, Сергію, давай говорити про мир", але висловила сумнів, що Лавров має такі повноваження від російського керівництва. "Яку роль відіграє російський міністр закордонних справ у цьому всьому – під питанням ", - зазначила Бербок.

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Вночі з-під завалів зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки в Часовому Яру на Донеччині рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, уже підтверджена смерть 46 мешканців, у тому числі дев'ятирічного хлопчика. Врятувати вдалося дев'ятьох осіб. Роботи тривають.

++09.33++

Світовий конгрес українців подав позов у Канаді, щоби зупинити передачу РФ газової турбіни

Світовий конгрес українців повідомляє про подання позову до Федерального суду Канади з проханням скасувати дозвіл компанії Siemens на повернення відремонтованих турбін для російського газогону "Північний потік".

"Рішення Канади порушити санкції та відправити турбіну Siemens назад до Росії є серйозною помилкою з жахливими наслідками. Це виключення з режиму санкцій проти Росії є абсолютно неприйнятним. Існують реальні альтернативи газовим потребам Німеччини", - вважає президент конгресу Павло Ґрод.

++09.15++

У Миколаївській області 12 липня загинула жінка внаслідок ракетного удару РФ по Баштанці, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У ніч на середу війська РФ обстріляли околиці сіл Новоолександрівка та Широке. Вранці обстрілів зазнало селище Березнегувате. "Влучання були по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється", - пише Кім.

++09.00++

Протягом 12 липня російська армія нанесла чотири ракетних і два авіаційних удари, а також 13 разів застосовувала артилерію в районах адміністративних меж Луганської та Донецької областей областей, зокрема, по Верхньокам'янському, Білогорівці та прилеглих населених пунктах. Про це у ранковому зведенні повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їхнє постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть диверсійно-розвідувальні групи окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні", - пише Гайдай.

++08.36++

Внаслідок обстрілів з боку РФ на Донеччині 12 липня загинули четверо мирних жителів: двоє в Авдіївці, по одному в Бахмуті та Часовому Яру. Восьмеро людей отримали поранення, пише у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08.22++

Російські війська двічі за ніч обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікопольський район Дніпропетровської області. Крім самого Нікополя, під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у ранковому зведенні, в Червоногригорівській громаді зачепило лінію електропередач, внаслідок чого без світла лишились близько шести тисяч абонентів. У Мирівській громаді пошкоджений заклад соціальної інфраструктури. Попередньо, під час обстрілів люди не постраждали. За ніч українські військові збили в регіоні два російські безпілотники.

++07.59++

Українські військові відбили штурм російських сил на Слов'янському напрямку біля населених пунктів Довгеньке та Долина, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні. У генштабі не виключають можливість повторних спроб штурму росіянами для здійснення наступу в напрямку Ізюм - Слов'янськ.

На Харківському напрямку сили РФ утримують угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів, зосереджуючи основні зусилля на обороні. На Бахмутському, Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові продовжують артилерійські обстріли. Повідомляється також про ракетно-авіаційні удари. Обстріли з артилерії ведуться росіянами в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Соледар, Бахмут, Опитне, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке, Маяк та інші, йдеться у зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках у військових підрозділах Білорусі проведено ротацію частини особового складу та техніки. Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району білоруської Гомельської області.

++07.38++

У щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що атаки армії РФ на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська та на північ від Харкова були безуспішними.