Міністерка в справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна написала заяву про відставку з займаної посади. Про це в понеділок, 5 лютого, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі .

"До Верховної Ради України надійшла заява Лапутіної Юлії Анатоліївни про відставку з посади міністра у справах ветеранів України", - написав Мельничук. Про можливі причини звільнення урядовиці Мельничук нічого не повідомив.

Водночас онлайн-видання "Українська правда" отримало від своїх джерел в уряді фотографію заяви й опублікувало її. Утім, на оприлюдненій фотокопії документа дати немає.

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Зеленський згадав про проблеми у політиці щодо ветеранів

Пізніше у вечірньому відеозверненні у понеділок Зеленський наголосив на проблемах, які існують в політиці щодо ветеранів. "Сьогодні вранці ми обговорили з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв - політики ветеранів. Кроки, які впораються з наявними проблемами в цій сфері та додадуть впевненості нашим людям. Кроки перезавантаження - і не лише в цьому напрямі", - сказав він.

"За всієї поваги до пані міністерки, це питання виключно менеджменту. Україні потрібна сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері", - сказав президент.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що розмірковує над перезавантаженням напрямку керівництва країною, хоч і не уточнював, про які саме кадрові зміни може йтися.

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Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів 18 грудня 2020 року. Лапутіна має звання генерал-майора запасу, зазначається на сайті міністерства в справах ветеранів.