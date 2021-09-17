Міністерка оборони Нідерландів теж пішла з посади через евакуацію з Кабула

Слідом за міністеркою закордонних справ у Нідерландах через критику у зв'язку з хаотичною евакуацією з Афганістану подала у відставку також міністерка оборони країни. Християнська демократка Анк Бейлевелд оголосила про відставку у п'ятницю, 17 вересня, повідомляє інформагенція dpa.

Напередодні нижня палата парламенту Нідерландів після жорстких дебатів проголосувала за дві постанови, в яких критикуються дії очільниць МЗС та міноборони під час евакуації з Афганістану. Парламентарі вважають обох міністерок відповідальними за зволікання з евакуацією, коли владу там захопив радикальний ісламський рух "Талібан". Очільниця зовнішньополітичного відомства Сігрід Кааг після цього одразу подала у відставку. Мінінстерка ж оборони спершу цього не зробила, через що наразилася на жорстку критику з лав своєї ж партії.

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Анк Бейлевелд виконувала обов'язки міністерки оборони в тимчасовому уряді Нідерландів, оскільки в країні досі тривають переговори про формування нової правлячої коаліції після березневих парламентських виборів.

Нідерланди евакуювали з Афганістану понад 1500 людей - як громадян країни, так і місцевих працівників. Утім, чимало афганців не змогли залишити країну, зокрема, 22 перекладачі, яких депутати парламенту та дипломати в Кабулі закликали евакуювати ще кілька місяців тому, зазначає інформагенція AFP.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр Великобританії Борис Джонсон змістив Домініка Рааба з поста міністра закордонних справ. Рааба гостро розкритикували за те, що він не перервав свою відпустку на Криті під час наступу талібів в Афганістані. Утім, Джонсон дав Раабу посади міністра юстиції, віцепрем'єра і лорд-канцлера.