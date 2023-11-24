У Нідерландах сподіваються на збереження допомоги Україні

Попри проросійські погляди Партії свободи Вілдерса, міністрка оборони Нідерландів Оллонгрен сподівається на збереження військової допомоги Україні. Тим часом Зеленський і Рютте провели телефонну розмову.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила сподівання, що військова допомога Україні з боку уряду Нідерландів збережеться попри нещодавню перемогу на виборах ультраправої Партії свободи Геерта Вілдерса (PVV). Відповідну заяву Оллонгрен зробила в п’ятницю, 24 листопада, перед журналістами в Амстердамі, повідомляє Reuters.

Під час розмови з преставниками преси Оллонгрен визнала, що отримувала телефонні дзвінки від стурбованих колег з інших європейських країн, які запитували, чи зміниться позиція Нідерландів щодо України.

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"У Нідерландах існує широка підтримка нашої допомоги Україні, - сказала Оллонгрен. - Я сподіваюсь і очікую, що це не зміниться в новому парламенті. Але PVV тепер є найбільшою партією й вони ніколи не виявляли ентузіазму щодо підтримки України. Вони навіть були проросійськими часом. Тож це мене непокоїть", - визнала політикиня.

Минулого тижня уряд Нідерландів виділив додаткові два мільярди євро на військову допомогу Україні у 2024 році. Загальна сума наданої Україні підтримки з початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, становить близько 7,5 мільярда євро, нагадує Reuters.

Зеленський і Рютте обговорили "збереження єдності у Європі"

Водночас президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели цього ж дня телефонну розмову, в ході якої "обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі", повідомив Зеленський у Telegram-каналі. Іншою темою переговорів політиків стала важливість забезпечення незмінної військової та фінансової підтримки України в боротьбі з російською агресією.

"У цьому контексті нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові два мільярди євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів", - наголосив Зеленський у дописі.

Ключова роль Нідерландів у авіаційній коаліції та інші аспекти допомоги

Нідерланди відіграють важливу роль у так званій авіаційній коаліції, мета якої - надати Україні винищувачі західного виробництва типу F-16. Нинішній уряд у Нідерландах пообіцяв надати Україні десятки таких літаків.

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Крім того, Нідерланди були однією з перших західних держав, котрі стали передавати Україні західну бронетехніку, боєприпаси, артсистеми й ЗРК Petriot.