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У Нідерландах сподіваються на збереження допомоги Україні

Валерій Сааков
24 листопада 2023 р.

Попри проросійські погляди Партії свободи Вілдерса, міністрка оборони Нідерландів Оллонгрен сподівається на збереження військової допомоги Україні. Тим часом Зеленський і Рютте провели телефонну розмову.

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Очільниця міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і Володимир Зеленський
Очільниця міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (п.) і Володимир Зеленський під час візиту останнього до Нідерландів у березні 2023 рокуФото: Yves Herman/AP/picture alliance

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила сподівання, що військова допомога Україні з боку уряду Нідерландів збережеться попри нещодавню перемогу на виборах ультраправої Партії свободи Геерта Вілдерса (PVV). Відповідну заяву Оллонгрен зробила в п’ятницю, 24 листопада, перед журналістами в Амстердамі, повідомляє Reuters.

Під час розмови з преставниками преси Оллонгрен визнала, що отримувала телефонні дзвінки від стурбованих колег з інших європейських країн, які запитували, чи зміниться позиція Нідерландів щодо України.

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"У Нідерландах існує широка підтримка нашої допомоги Україні, - сказала Оллонгрен. - Я сподіваюсь і очікую, що це не зміниться в новому парламенті. Але PVV тепер є найбільшою партією й вони ніколи не виявляли ентузіазму щодо підтримки України. Вони навіть були проросійськими часом. Тож це мене непокоїть", - визнала політикиня.

Минулого тижня уряд Нідерландів виділив додаткові два мільярди євро на військову допомогу Україні у 2024 році. Загальна сума наданої Україні підтримки з початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, становить близько 7,5 мільярда євро, нагадує Reuters.

Зеленський і Рютте обговорили "збереження єдності у Європі"

Водночас президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели цього ж дня телефонну розмову, в ході якої "обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі", повідомив Зеленський у Telegram-каналі. Іншою темою переговорів політиків стала важливість забезпечення незмінної військової та фінансової підтримки України в боротьбі з російською агресією.

"У цьому контексті нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові два мільярди євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів", - наголосив Зеленський у дописі.

Ключова роль Нідерландів у авіаційній коаліції та інші аспекти допомоги

Нідерланди відіграють важливу роль у так званій авіаційній коаліції, мета якої - надати Україні винищувачі західного виробництва типу F-16. Нинішній уряд у Нідерландах пообіцяв надати Україні десятки таких літаків.

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Крім того, Нідерланди були однією з перших західних держав, котрі стали передавати Україні західну бронетехніку, боєприпаси, артсистеми й ЗРК Petriot.

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