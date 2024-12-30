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ПолітикаСполучені Штати Америки

США виділили Україні $3,4 млрд бюджетної допомоги

Дмитро Шварц
30 грудня 2024 р.

США виділили Україні 3,4 млрд доларів бюджетної допомоги, про що заявила глава американського мінфіну Джанет Єллен.

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Міністр фінансів США Джанет Єллен
Єллен закликала продовжувати підтримку УкраїниФото: CHIP SOMODEVILLA/AFP/Getty Images

Сполучені Штати Америки виділили Україні 3,4 млрд доларів бюджетної допомоги, про що у понеділок, 30 грудня, заявила очільниця американського мінфіну Джанет Єллен, передає Reuters. "У координації з Агентством США з міжнародного розвитку і з Держдепартаментом ми виділяємо $3,4 млрд", - сказала Єллен, додавши, що це - остання виплата Києву з коштів, виділених Конгресом на ці цілі на 2024 рік.

Єллен заявила, що продовження допомоги Україні має вирішальне значення для того, щоб дозволити їй підтримувати державні послуги і продовжувати захищати свій суверенітет, застерігши від кроків зі скорочення фінансування.

"Успіх України відповідає основним національним інтересам Америки", - сказала вона, пообіцявши продовжувати чинити тиск на Москву за допомогою санкцій і допомагати позиціонувати Україну для досягнення справедливого миру. "Ми не повинні відступати в цих зусиллях", - сказала вона.

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Також Єллен наголосила, що бюджетна допомога США Києву була і залишається обумовленою реформами, спрямованими на зміцнення правоохоронних органів, підвищення прозорості та ефективності державних інституцій, а також посилення антикорупційних зусиль.

Раніше цього дня президент США Джо Байден оголосив, що Україні виділяють нову партію військової допомоги вартістю 2,5 мільярда доларів.

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