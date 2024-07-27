Міненерго повідомило про знеструмлення через обстріли РФ

Росією атаковані енергооб'єкти в Чернігівській і Дніпропетровській областях, обстріляно шахту на Донеччині, повідомляє міністерство енергетики України.

Російські військові протягом 26 липня тричі обстрілювали об'єкти системи передачі електроенергії в Чернігівській області. Як повідомило міністерство енергетики України у суботу, 27 липня, внаслідок обстрілів знеструмлені підстанції та повітряні лінії, а також приєднані до них побутові споживачі регіону.

"Загалом знеструмлено 2946 споживачів", - повідомило міненерго.

Також повідомляється, що через атаку безпілотників пошкоджено обладнання на території однієї з підстанцій у Дніпропетровській області.

Крім того, на Донеччині внаслідок обстрілів російськими військами території шахти виникла пожежа. "У шахті на час аварії перебували 86 осіб. 84 людини були виведені на поверхню, у шахті залишилися двоє працівників, які задіяні в роботах із забезпечення життєдіяльності підприємства. Пожежу ліквідовано", - зазначили в міненерго.

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За даними міністерства, через бойові дії станом на ранок 27 липня без енергопостачання залишаються 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті Запорізької області, 3,5 тисячі абонентів у 67 населених пунктах Сумської області, 40,1 тисячі споживачів у 106 населених пунктах Харківської області та 1,5 тисячі споживачів у 25 населених пунктах Чернігівської області.

Також повідомляється, що у Херсоні відключено 2476 абонентів, а у 48 населених пунктах Херсонської області - понад 26 тисяч. У Донецькій області на ранок залишаються без напруги 137 населених пунктів, загалом - 82,8 тисячі абонентів.

Також міненерго інформує, що минулої доби Україна додатково залучала аварійну допомогу зі Словаччини та Польщі у вечірні пікові години, також українська енергосистема приймала надлишки електроенергії з польської енергосистеми.

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