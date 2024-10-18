Мінекономіки: ВВП України зріс на 4,5% за дев'ять місяців

За перші дев'ять місяців 2024 року зростання ВВП України становило 4,5 відсотка. Втім, як очікується, до кінця року воно сповільниться до 3,5 відсотка.

У січні-вересні поточного року зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України оцінюється на рівні близько 4,5 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомило у п'ятницю, 18 жовтня, міністерство економіки.

При цьому у вересні економіка зросла на 3,8 відсотка у порівнянні із серпнем минулого року. "Попри виклики війни, економіка України продовжує відновлюватися. У вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур. Зростання також спостерігалося у транспорті та будівництві", - зазначила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, "і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці".

За підсумками року зростання ВВП очікується на рівні 3,5 відсотка. Нагадаємо, що після різкого падіння в 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії, за підсумками 2023 року ВВП України зріс на 5,3 відсотка.

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В Україні дефіцит кваліфікованих кадрів

Як зазначають в мінекономіки, на економічну ситуацію позитивно вливає низка факторів. Зростає попит на продукцію машинобудування (зокрема військово-промислового комплексу), будівельні матеріали, а також промислові товари для домогосподарств.

Пожвавлення промисловості призвело до збільшення обсягів залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг.

Водночас в країні спостерігається дефіцит кваліфікованих фахівців, що негативно впливає на очікування та економічну активність бізнесу.