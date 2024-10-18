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ЕкономікаУкраїна

Мінекономіки: ВВП України зріс на 4,5% за дев'ять місяців

Степан Смишляєв
18 жовтня 2024 р.

За перші дев'ять місяців 2024 року зростання ВВП України становило 4,5 відсотка. Втім, як очікується, до кінця року воно сповільниться до 3,5 відсотка.

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Зростання ВВП України за перші дев'ять місяців 2024 року в мінекономіки оцінюють в 4,5 відсоткаФото: Mykhailo Polenok/PantherMedia

У січні-вересні поточного року зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України оцінюється на рівні близько 4,5 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомило у п'ятницю, 18 жовтня, міністерство економіки.

При цьому у вересні економіка зросла на 3,8 відсотка у порівнянні із серпнем минулого року. "Попри виклики війни, економіка України продовжує відновлюватися. У вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур. Зростання також спостерігалося у транспорті та будівництві", - зазначила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, "і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці".

За підсумками року зростання ВВП очікується на рівні 3,5 відсотка. Нагадаємо, що після різкого падіння в 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії, за підсумками 2023 року ВВП України зріс на 5,3 відсотка.

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В Україні дефіцит кваліфікованих кадрів

Як зазначають в мінекономіки, на економічну ситуацію позитивно вливає низка факторів. Зростає попит на продукцію машинобудування (зокрема військово-промислового комплексу), будівельні матеріали, а також промислові товари для домогосподарств.

Пожвавлення промисловості призвело до збільшення обсягів залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг.

Водночас в країні спостерігається дефіцит кваліфікованих фахівців, що негативно впливає на очікування та економічну активність бізнесу.

 

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