Мінагропрод: ЄС має оптимізувати аграрну логістику

Заступник міністра аграрної політики України в Брюсселі закликав ЄС знизити кошти перевезень аграрної продукції. Причина їх високої вартості - неналагоджені ланцюжки постачання, адже до війни їх майже не існувало.

Щоб розв'язати проблеми з імпортом української сільгосппродукції, Європейський Союз має насамперед сприяти здешевленню логістики, сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич у понеділок, 24 квітня, у Брюсселі. Він взяв участь у засіданні комітету Європарламенту з сільського господарства та обговорив із євродепутатами проблеми українських фермерів та можливі шляхи виходу, передає кореспондентка DW.

За словами заступника міністра, дорожнеча логістики, висока вартість перевезень аграрної продукції з'їдає левову частку доходів українських фермерів. Дмитрасевич пояснив, що до повномасштабного російського вторгнення 95 відсотків експорту сільгосппродукції йшли через морські порти України - Єврокомісія раніше називала цифру 90 відсотків. Після того, як ці шляхи були заблоковані Росією, сільгосппродукцію стали перевозити "лініями солідарності" до Євросоюзу. Однак неналагоджені ланцюжки постачання та різниця у стандартах залізниці сильно впливають на вартість перевезень.

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"Інфраструктура ЄС не пристосована до такого рівня транзиту аграрної продукції", - констатував український посадовець та навів як приклад недостатню кількість вагонів-зерновозів та спеціальних морських терміналів у портах. За його словами, треба розвивати потенціал балтійських портів, які зараз недовантажені.

Потрібна подальша допомога з боку ЄС

Він також попросив у Євросоюзу подальшої допомоги у розмінуванні сільськогосподарських територій, наданні посівного матеріалу, компенсації кредитних ставок для фермерів. "Ми розпочали посівну, фермери працюють, але 90 відсотків працюють на збитки, - сказав він. - Фермери не заробляють, а виживають". Українська влада прогнозує, що у 2023 році врожаю буде на 10 відсотків менше, у тому числі через брак оборотних коштів у фермерів.

На запитання євродепутатів, чому українське зерно частково залишається у сусідніх країнах, Дмитрасевич відповів, що воно не залишалося б там, якби на нього не було попиту. За даними Києва, понад 50 відсотків продукції, експортованої до Польщі та Угорщини, понад 80 відсотків продукції, експортованої до Словаччини, та понад 90 відсотків продукції, експортованої до Румунії, переміщалися через ці країни транзитом.

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При цьому Польща у 2022 році експортувала рекордні обсяги сільгосппродукції, зазначив заступник міністра. Наприклад, експорт зерна та продуктів його переробки з Польщі збільшився на 40 відсотків, в еквіваленті це 6,6 мільярда євро. Країна експортувала 3,88 мільйона тонн кукурудзи - на 67 відсотків більше, ніж у 2021 році, при цьому 2,07 мільйона тонн кукурудзи імпортовано з України. "Ми розуміємо, що ця ситуація була взаємовигідною", - додав чиновник.

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Дмитрасевич запевнив, що Київ постійно веде двосторонні переговори із сусідніми країнами. "Я впевнений, що на наші дружні стосунки ця ситуація не вплине. І ми маємо докласти максимальних спільних зусиль, щоб це не відігравало на користь Росії", - сказав він, наголосивши, що Росія активно використовує ці складнощі, щоб тиснути на Україну економічно блокуванням чорноморської зернової ініціативи.