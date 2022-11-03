Мілітаризація та санкції руйнують економіку РФ - ISW

На думку аналітиків ISW, Кремль зіткнеться з бюджетним дефіцитом, який "виснажить резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки". Причинами цього є санкції та витрати на війну.

Мілітаризація РФ та західні санкції руйнують російську економіку в довгостроковій перспективі, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Як йдеться у звіті ISW за 2 листопада, Кремль зіткнеться з бюджетним дефіцитом, який "виснажить резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки" через прогнозоване зниження доходів від продажу енергоносіїв, санкції та витрати на російську мобілізацію.

"Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме чинити тиск на російську економіку протягом десятиліть", - йдеться у зведенні.

Проблеми з виплатами компенсацій

За прогнозами американських експертів, виплати мобілізованим чоловікам можуть коштувати Москві від 900 мільярдів рублів до трьох трильйонів рублів (близько 14,6-32,4 мільярдів доларів США) протягом наступних шести місяців.

Як свідчать попередні підрахунки ISW, один добровольчий батальйон з 400 військовослужбовців обходиться Росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування надбавок та спеціальних виплат за військові успіхи.

Крім того, Кремль вже стикається з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій, що посилює соціальну напругу в російському суспільстві, зазначається у звіті. Про це зокрема свідчать кадри протесту мобілізованих в Ульяновську та публічні скарги губернатору Воронезької області на неотримання обіцяних компенсацій.

Для збереження контролю над суспільством і деяку подобу морального духу серед російських спеціальних збройних сил Кремлю доведеться виплачувати обіцяні кошти, вважають аналітики.

Залежність РФ від ізольованих держав суперечить ідеї конкурентоздатності

Також в ISW називають заклики президента Росії Володимира Путіна до створення конкурентоздатної російської військової промисловості відірваними від реалій російського ланцюжка поставок і проблем оборонно-промислової бази.

"Заклики Путіна контрастують з нещодавніми повідомленнями про те, що Росія закупила системи озброєнь у Ірану та Північної Кореї для підтримки своїх військових зусиль в Україні", - зазначають аналітики та додають, що залежність Росії від ізольованих та жорстко санкціонованих держав щодо критичних систем озброєнь не відповідає вимозі Путіна про конкурентоспроможність військової промисловості РФ.

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