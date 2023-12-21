Бус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: загинув хлопець

Вранці 21 грудня у Польщі неподалік кордону з Україною у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями. Одна людина загинула, ще восьмеро отримали травми.

Мікроавтобус з українськими номерними знаками вранці у четвер, 21 грудня, потрапив у ДТП у Польщі. Внаслідок аварії загинув хлопець, ще вісім людей зазнали поранень. ДТП сталася o 06:27 за київським часом в районі населеного пункту Белжець Люблінського воєводства, що приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною, повідомила речниця поліції міста Томашів-Любельський Малгожата Павловська.

"Мікроавтобусом їхали дев'ять людей, усі громадяни України. Одна людина загинула, усіх інших перевезено до лікарні", - повідомила вона агентству "Укрінформ".

За даними місцевої поліції, мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску "Гребенне-Рава Руська". У поліції припускають, що причиною аварії могла бути втома водійки мікроавтобуса.

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За уточненими пізніше даними польських правоохоронців, в аварії загинув 17-річний українець, вісьмох потерпілих доставили до лікарень у містах Любачів, Замосць і Томашів-Любельський, загрози їхньому життю немає.

Малгожата Павловська також повідомила, що і водійка мікроавтобуса, і 30-річний водій вантажівки Volvo, в який врізалася машина, були тверезими. Обидва водії - громадяни України.