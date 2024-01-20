Microsoft звинуватила хакерів з РФ у зламі пошти її дирекції

Корпоративні системи Microsoft, зокрема скриньки електронної пошти керівництва компанії, атакувало пов'язане з Росією хакерське угруповання Midnight Blizzard, відоме також під назвою Nobelium. Про це Microsoft повідомила у блозі компанії в ніч на суботу, 20 січня.

За даними Microsoft, хакери здійснювали злочинні дії з кінця листопада 2023 року. У компанії кажуть, що ті змогли отримати доступ "до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft, включно з членами вищого керівництва, співробітниками служби кібербезпеки, юридичної служби та інших підрозділів".

Групі вдалося викрасти деякі листи і прикріплені до них документи. Розслідування показало, що спочатку хакери шукали в пошті інформацію про саму Midnight Blizzard.

За заявою корпорації, кібератака не пов'язана з вразливістю продукції чи служб Microsoft. Доказів того, що хакери отримали доступ до клієнтських середовищ, вихідного коду або систем штучного інтелекту, немає.

Midnight Blizzard пов'язують зі спецслужбою РФ

Угруповання Midnight Blizzard пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР). Його хакери займаються шпигунством і пошуком розвідувальних даних щонайменше з 2018 року, а їхніми цілями є уряди, дипломатичні установи, неурядові організації та постачальники ІТ-послуг у США та Європі.

Як повідомлялося, на початку грудня США і Великобританія запровадили санкції проти "офіцера ФСБ" Руслана Перепятька і "IT-працівника з Сиктивкара" Андрія Корінца. США звинуватили їх в участі у роботі "Центру 18", який займався "шкідливою кіберактивністю", метою якої були "американські урядові установи".

Великобританія вважає, що ці особи причетні до членів Star Blizzard - угруповання, пов'язаного з Федеральною службою безпеки РФ. Віцепрем'єр Олівер Доуден заявляв, що угруповання здійснювало атаки на британських депутатів, чиновників, аналітичні центри та неурядові організації.

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