Michael Kors купує дім моди Versace за два мільярди доларів

Виробник дизайнерського одягу та сумок Michael Kors Holding Ltd. купує італійський дім моди Gianni Versace SpA за 1,83 мільярда євро (2,12 мільярда доларів), що стане важливим кроком у його стратегії створення мультибрендової модної імперії. Після завершення цієї угоди Michael Kors планує здійснити ребрендинг, нова назва компанії буде Capri Holdings Limited, йдеться в прес-релізі Michael Kors Holding Ltd., який було оприлюднено у вівторок, 25 вересня.

"Купівля Versace є важливою віхою для нашої групи. Versace було засновано в 1978 році, і протягом 40 років він є зразком італійської моди в люксовому сегменті", - заявив голова ради директорів і головний виконавчий директор Michael Kors Джон Айдол.

Донателла Версаче

За його словами, компанія підтримує інвестиції в розвиток бренда Versace і розраховує вивести його на річний виторг у розмірі понад два мільярди доларів. "Ми упевнені, що переваги брендів Michael Kors та Jimmy Choo, а також придбання Versace створюють основу для нарощування прибутку і виручки об'єднаної групи на багато років уперед", - зазначив Айдол.

Донателла Версаче, яка обіймає посаду креативного директора Versace, продовжить відповідати за цей напрям, додав він. На чолі Versace залишиться її нинішній головний виконавчий директор Джонатан Ейкройд. Відповідно до умов угоди, члени сім'ї Версаче отримають частку в Capri Holdings Limited загальною вартістю 150 мільйонів євро.

Походження нової назви холдингу

"На нове ім'я нас надихнув легендарний острів, який тривалий час є визнаним культовим, гламурним і люксовим напрямом, - зазначають у Michael Kors. - Ефектний острівний об'єкт - три скелі, що утворилися понад 200 мільйонів років тому, - символ нетлінного спадку і сильних основ, які є ключовими для кожного з трьох брендів нашої глобальної групи".

Дім моди Gianni Versace був заснований у 1978 році в Мілані. Versace спеціалізується на дизайні, виробництві та реалізації товарів класу "люкс" - від модного одягу haute couture і колекцій готового одягу до аксесуарів, ювелірних прикрас, годинників, окулярів, парфумерії та товарів для дому. Versace, фірмовим логотипом якого є голова медузи, відомий своїм епатажним стилем, зокрема сміливим використанням леопардового принта. Мережа Versace включає понад 200 бутіків у великих містах і понад 1500 оптових дистриб’юторів у всьому світі.

З 1997 року, коли був убитий засновник дому моди Джанні Версаче, ним управляє його сестра Донателла Версаче, що обіймає посаду креативного директора, а також брат Санто Версаче, який очолює раду директорів Gianni Versace SpA.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Коли народився Карл Лаґерфельд, точно сказати важко. Сам він подає роком свого народження 1935-й, хоч раніше він говорив про 1938-й. Але виписки з гамбурзького реєстру та оголошення про новонароджених вказують на те, що він побачив світ вже в 1933 році.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Народився Карл в Гамбурзі, в родині власника фабрики з виробництва згущеного молока. Коли місто 1944 року бомбардували, родина переїхала до маєтку в Шлезвіг-Гольштейні. Саме там Лаґерфельд провів більшу частину дитинства. Свої дитячі фото Лаґерфельд показує вкрай рідко. Це фото зроблене вже в зрілому віці - близько 30 років тому.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд У 1953 році Лаґерфельд переїхав з Німеччини в Париж, де його кар'єра стрімко пішла вгору. У віці лише 20 років Лаґерфельд здобув перше місце на конкурсі, організованому Міжнародним секретаріатом з шерсті IWS, за створення жіночого пальто жовтого кольору. Ів Сен-Лоран теж брав участь у конкурсі, проте посів лише третє місце.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд У середині 1960-х Карл Лаґерфельд працював для римського лейбла Fendi, що традиційно спеціалізується на виробництві одягу та аксесуарів зі шкіри та хутра. Молодий дизайнер буквально здійснив революцію в цій сфері: хутряні вироби стали легшими за вагою, набули цілком нових форм та кольорів.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Лаґерфельд не боявся перефарбовувати та різати хутро, поєднуючи шматки наново, створюючи дивні силуети. Він же вигадав відомий тепер на весь світ логотип Fendi - з двох латинських літер F. На фото - ескізи моделей для Fendi.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Два періоди свого творчого життя Лаґерфельд присвітив будинку моди Chloé: з 1964-го по 1984-й, а потім - з 1992-го по 1997-й. Культового статусу набули сукні, які майстер розмалював від руки. У 1972 році він створив відому колекцію, на яку його надихнув стиль ар-деко.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд У 1974 році Лаґерфельд заснував свою власну лінію моди - Karl Lagerfeld Impression. Ці його роботи відрізняються від усіх інших. Вони набагато ближчі до його власного стилю одягу: андрогінні силуети, жодних яскравих малюнків, переважно чорний колір, акцент на плечах та на талії.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд У 1983 році Карл Лаґерфельд став художнім директором будинку моди Chanel. Традиційному твідовому костюму він надав новий блиск: з'явилися нові форми, варіанти оздоби, ґудзики. На зміну важковаговому консерватизму прийшла грайлива легкість.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Саме Лаґерфельд почав "виносити сміття з хати" в модній індустрії. Якщо раніше назву лейбла вказували хіба що на підбивці, то тепер її стало видно і на зовнішніх деталях: ґудзиках, пасках, сумках та інших аксесуарах. На фото - моделі, створені для Chanel в останні роки.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Працюючи для Chanel, Лаґерфельд, який любить експерименти з новими матеріалами, створює костюми та сукні не лише з джерсі та твіду, але й зі шкіри, латексу, неопрену. Те саме можна сказати про сумки та взуття. Уява майстра не знала й не знає кордонів!

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Карл Лаґерфельд - не лише модельєр. Він завжди захоплювався фотографією: організував кілька виставок, випустив кілька альбомів, є лауреатом престижних міжнародних нагород у цій сфері. Лаґерфельд відомий і як творець парфумів. У Парижі він заснував власний видавничий дім, відкрив книгарню. Його особиста бібліотека нараховує понад 300 тисяч томів.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Відтоді, як 1989 року помер супутник життя Лаґерфельда, кутюр'є воліє жити на самоті. Він ніколи не був у шлюбі і не має дітей. У 2000 році Лаґерфельд вирішив схуднути і за 13 місяців жорсткої дієти скинув 42 кілограми, про що відразу написав книжку. За його словами, він стежить за вагою, щоби без проблем носити вузькі костюми, без яких жити не може.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Його часто критикували за співпрацю з худорлявими моделями, проте Лаґерфельд наполягає на своєму. У 2004 році він створив колекцію для шведської компанії H&M, що виробляє недорогий модний одяг для молоді. Побачивши, що його силуети випустили не лише в "худих", але й у "повних" розмірах, кутюр'є розізлився.

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд Як дизайнер він створив, зокрема, вдягненого як він сам плюшевого ведмедика, пляшку Coca-Cola, що вийшла обмеженим накладом, колекцію шоломів для мотоциклістів, колекцію прикрас для фірми Swarovski, колекцію взуття для італійського лейбла Hogan. У вигаданих Лаґерфельдом костюмах на сцену виходили Мадонна та Кайлі Міноуг, зірки Віденського оперного театру та міланської "Ла Скали".

Карл Лаґерфельд - ювіляр з дому Chanel Король моди Карл Лаґерфельд А ще він обожнює свою кицьку на прізвисько Шупетт: створює для неї колекції одягу та аксесуарів, а також профілі в соціальних мережах, знімається з нею в рекламі. Автор: Дар'я Брянцева, Дмитро Губенко

