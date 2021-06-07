MH17: суд у Нідерландах почне розгляд справи по суті

У Нідерландах 7 червня почнуться основні слухання суду у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над контрольованою проросійськими сепаратистами частиною Донбасу влітку 2014 року, повідомляє агенція dpa у неділю, 6 червня.

Новий блок слухань розпочнеться 7 червня о 10:00 за місцевим часом, вони триватимуть до 25 червня. Суд почне розглядати справу по суті.

За даними агентства Укрінформ, серед ключових питань - зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети і роль чотирьох обвинувачених - трьох громадян Росії і одного громадянина України.

Напередодні засідання суду родичі загиблих влаштували акцію під посольством РФ у Гаазі. Вони встановили там 298 порожніх стільців - по одному на кожного загиблого. Подібну акцію вже проводили й раніше.

Акція у пам'ять про загиблих пасажирів літака, архівне фото

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17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing "Малазійських авіаліній" рейсу MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур" був збитий у небі над котрольованою бойовиками частиною Донбасу. Унаслідок цього загинули 298 людей, більшість із яких були громадянами Нідерландів.

У вересні 2016 року Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, випущеною із ЗРК "Бук". Згодом слідчі дійшли висновку, що "Бук" було завезено на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. За цими даними, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї зенітно- ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17. Це росіяни - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та застосуванні "Бука".

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