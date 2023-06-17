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Мешканців Одещини попередили про небезпеку купання у морі

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Через виявлені у воді небезпечні збудники хвороб купатися у Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та Дунаї категорично заборонено, повідомили у Одеській міськраді.

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Сміття, яке винесло на пляжі в Одесі
Сміття, яке винесло на пляжі в ОдесіФото: Nina Liashonok/Ukrinform/Abaca/picture alliance

Мешканців Одеси та Одеської області попереджають про категоричну заборону купання та вилову риби у Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай через виявлення у воді небезпечних збудників інфекційних хвороб.

Так, згідно з повідомленням пресслужби Одеської міської ради у суботу, 17 червня, лабораторні дослідження проб води у водоймах, здійснені протягом останнього тижня, виявили збудників інфекційних хвороб. Зокрема у воді виявили сальмонелу ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин. Крім того, індекс лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП) у пробах води значно перевищує нормативні вимоги.

"Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення. Тому категорично заборонено  купання у морі, вилов риби та морепродуктів у відкритих водоймах (річкові та морські місця рекреації). Також необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження", - попередили в Одеській міськраді.

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Напередодні у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України повідомили, що в Україні наразі не зареєстровано жодного випадку або підозри на холеру.

Водночас у відомстві наголосили, що в водоймах на півдні України вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна.

Також у МОЗ закликали відмовитися від вживання води з криниць на територіях, затоплених внаслідок знищення Каховської ГЕС.

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