Меркель: Війну в Україні не завершити лише воєнним шляхом

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що вихід із війни в Україні буде не лише на полі бою. З нагоди виходу своїх мемуарів Меркель дала інтерв'ю британській газеті The Times.

За словами Меркель, вона підтримує те, що роблять уряд Німеччини та Євросоюз для завершення війни і збереження суверенітету Києва. "Але я вважаю, що в певний момент, і цей момент сьогодні мають визначити відповідальні люди, нам знадобляться розмови", - зазначила вона. "Не буде рішення, яке буде тільки воєнним", - наголосила Меркель.

Ексканцлерка ФРН про Зеленського: Поважаю його

На запитання про те, чи подобається їй президент України Володимир Зеленський, ексканцлерка відповіла, що в такій тональності ставити запитання доречно тільки про друзів.

"Я поважаю його. Я дуже поважаю те, що він зробив і чого домігся з моменту нападу (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна на Україну, тому що в перші кілька годин після нападу багато людей втекли б і кинули б країну напризволяще, а він цього не зробив", - зазначила ексглава уряду ФРН. "Я думаю, це був найважливіший крок, який дав Україні надію і можливість вийти з цієї війни, цієї жахливої війни, як незалежна країна", - додала вона в інтерв'ю, опублікованому у суботу, 23 листопада.

Меркель: Ніколи не було ілюзій щодо Путіна

Раніше в інтерв'ю тижневику Der Spiegel від 22 листопада Меркель заявила, що у неї "ніколи не було жодних ілюзій" щодо Путіна. "У нього завжди були диктаторські нахили, мене часто обурювало його самовдоволення", - зазначила ексканцлерка.

Водночас колишня глава уряду висловилася на захист своєї політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік - 2" для постачань газу з РФ - попри анексію Росією Криму. "Одним зі своїх завдань я бачила отримання дешевого газу для німецької економіки", - пояснила вона.

За словами Меркель, попри початок російської агресії щодо України, їй не здавалося доцільним переривати всі економічні відносини з Росією. Ексканцлерка рішуче відкинула закиди в тому, що вона тим самим сприяла фінансуванню війни Росії проти України. "Росія почала війну, коли газ ще не постачався "Північним потоком - 2". Сьогодні інші країни наповнюють путінські воєнні каси. Так було б і тоді, якби ми розірвали всі економічні зв'язки", - впевнена вона.

Мемуари Анґели Меркель

Книга мемуарів Анґели Меркель під назвою "Свобода" (Freiheit) з'явиться в продажу 26 листопада. Одна з важливих тем книги - політика щодо Росії уряду ФРН, який Меркель очолювала протягом 16 років. Цей курс після початку повномасштабної війни РФ проти України критикують навіть у партії ексканцлерки - Християнсько-демократичному союзі (ХДС). Серед іншого в мемуарах Анґела Меркель дає зрозуміти, що не вважає помилковою відмову в наданні перспективи членства у НАТО для України та Грузії у 2008 році.

У книзі також описується юність Меркель у НДР, її перші кроки в політиці та зустрічі з видатними державними діячами з різних країн. Увечері 26 листопада сама ексканцлерка представить її на тематичному заході в Німецькому театрі в Берліні. Мемуари Меркель з'являться в продажу приблизно в 30 країнах світу.