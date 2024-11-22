Меркель: У мене ніколи не було ілюзій щодо Путіна

Президент РФ завжди мав диктаторські схильності, заявила колишня канцлерка ФРН. Меркель вважає вірною свою політику щодо будівництва "Північного потоку-2" і висловила стурбованість у зв'язку з перемогою Трампа у США.

Президент РФ Володимир Путін навряд чи планував напасти на Україну, коли вперше вступив на цю посаду у 2000 році, вважає колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Найімовірніше, він прийшов до цього під час перебування при владі, і Захід повинен поставити собі питання про те, чи все він "зробив правильно" у відносинах з Росією, заявила вона в інтерв'ю тижневику Der Spiegel, опублікованому в п'ятницю, 22 листопада, і приуроченому до виходу її мемуарів.

Меркель про можливу відповідальність Заходу

"Я не можу однозначно відповісти на це запитання. Щоб внести ясність: не було і немає жодної причини, яка могла б виправдати напад Путіна на Україну. Але було б краще, якби на Заході було більше єдності. Ми не були настільки сильними, як могли б", - зазначила вона.

За словами Меркель, у неї "ніколи не було жодних ілюзій" щодо Путіна. "У нього завжди були диктаторські схильності, мене часто обурювала його самовдоволеність", - сказала вона.

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Меркель про "Північний потік -2"

Водночас колишня очільниця німецького уряду висловилася на захист своєї політики щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу з РФ попри анексію Росією Криму. "Одним із своїх завдань я бачила отримання дешевого газу для німецької економіки", - пояснила вона. При цьому Меркель наголосила, що наслідки високих цін на енергоносії для Німеччини можна побачити зараз.

За її словами, попри початок російської агресії щодо України, їй не здавалося доцільним переривати усі економічні відносини з Росією. Ексканцлерка рішуче відкинула закиди щодо того, що вона таким чином сприяла фінансуванню війни Росії проти України. "Росія почала війну, коли газ ще не постачався "Північним потоком-2". Сьогодні інші країни наповнюють путінські воєнні каси. Так було б і тоді, якби ми розірвали всі економічні зв'язки", - переконана Меркель.

Про мир для України

На питання про те, чи має Німеччина брати участь у можливих дипломатичних ініціативах щодо мирних переговорів між Москвою і Києвом, Меркель відповіла: "Коли настане правильний момент, рішення може ухвалюватися не лише однією Україною. Якщо ми підтримуємо Україну із спільних інтересів, ми маємо також спільно робити кроки із закінчення війни".

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Про Трампа та Маска

В інтерв'ю Меркель також висловила стурбованість щодо повернення до Білого дому Дональда Трампа. За її словами, кожна зустріч із Трампом під час його першого президентського терміну нагадувала змагання. Він завжди хотів дізнатися якомога більше деталей, "але лише для того, щоб намацати власну вигоду і знайти аргументи власного зміцнення та послаблення інших". "Що більше людей було у приміщенні, тим сильнішим було його прагнення бути переможцем. З ним неможливо вести бесіду, кожна зустріч була змаганням: ти або я", - згадує вона.

Водночас Меркель закликала нинішніх світових лідерів "у жодному разі не пристосовуватися до цього стилю", оскільки це унеможливлює досягнення політичних компромісів.

Ексканцлерка також розкритикувала зростання впливу мільярдера Ілона Маска на обраного президента США. Якщо на політиків сильно впливають компанії - за допомогою капіталу чи технологічних можливостей - то це "безпрецедентна проблема для всіх нас", пояснила вона.

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Мемуари Анґели Меркель

Книга мемуарів Меркель під назвою "Свобода" (Freiheit) з'явиться у продажу 26 листопада. Однією з важливих тем книги є політика щодо Росії уряду ФРН, який Меркель очолювала протягом 16 років. Цей курс після початку повномасштабної війни РФ проти України критикують навіть у партії Меркель - Християнсько-демократичному союзі (ХДС). Серед іншого, в мемуарах Меркель дає зрозуміти, що не вважає помилковою відмову Україні та Грузії у членстві в НАТО.

У книзі також описується юність Меркель у НДР, її перші кроки у політиці та її зустрічі з визначними державними діячами з різних країн. Увечері 26 листопада сама ексканцлерка представить мемуари на тематичному заході у Німецькому театрі у Берліні. Книга з'являться у продажу приблизно у 30 країнах світу.