 Меркель та Макрон обговорили з Зеленським та Путіним конфлікт на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2021

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Меркель та Макрон обговорили з Зеленським та Путіним конфлікт на Донбасі

Лідери України, Німеччини та Франції обговорили вирішення конфлікту на Донбасі, а також підготовку до майбутньому саміту "нормандської четвірки". Після цього Меркель і Макрон провели розмову з президентом Росії.

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Президент України Володимир Зеленський провів відеопереговори з французьким лідером Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), повідомляє пресслужба Офісу президента (ОП) в понеділок, 11 жовтня. 

Володимир Зеленський подякував Меркель та Макрону за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Як зазначається у повідомленні на сайті ОП, зі свого боку Меркель та Макрон пообіцяли порушити питання підготовки нормандської зустрічі під час своєї розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Розмова Меркель, Путіна та Макрона

Розмова голови німецького уряду та французького президента з Путіним відбулася цього ж дня. Російський президент вчергове звинуватив Україну в тому, що та відмовляється виконувати мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а також домовленості останнього саміту "нормандської четвірки" в Парижі наприкінці 2019 року, зазначається на сайті Кремля.

Попри це, сторони розмови, за інформацією Кремля, домовилися "активізувати роботу" щодо нормандського формату. Повідомлень з цього приводу від пресслужб Меркель та Макрона поки не було. 

В Україні сподіваються провести "нормандський" самітз питань врегулювання ситуації на Донбасі до закінчення каденції Меркель на посаді федеральної канцлерки. У Києві запевняють, що і вона, і Макрон підтвердили готовність до зустрічі. Втім, офіційних осіб Росії, мовляв, не влаштовує порядок денний саміту. 

Та чи вийде провести переговори за участі Меркель, невідомо. У вересні 2021 року у Німеччині відбулися вибори у Бундестаг. З невеликою перевагою перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини, яка набрала 25,7 відсотка голосів. Наразі у ФРН тривають коаліційні переговори, після чого мають визначитися з кандидатурою наступного канцлера країни.

Останній саміт "нормандської четвірки" на рівні лідерів відбувся у Парижі у грудні 2019 року. На ньому вперше зустрілися Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський. "Нормандська четвірка" існує з 2014 року та покликана шукати мирне рішення конфлікту на Донбасі, до неї входять президенти України, Франції та Росії, а також голова німецького уряду.

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Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

 

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