Меркель і фон дер Ляєн відвідали Ваґнерівський фестиваль

У баварському Байройті у вівторок, 25 липня, відкрився щорічний фестиваль музики Ріхарда Ваґнера. Серед почесних гостей фестивалю - щорічна його відвідувачка ексканцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) та президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Фестиваль відкривала прем’єра останньої опери композитора "Парсіфаль" у постановці американського режисера-новатора Джея Шейба. Цього разу вперше за історію заходу, крім традиційних декорацій, будуть використані елементи AR (Augmented Reality - доповненої реальності), у залі рухатимуться аватари лицарів, а над головами глядачів кружлятимуть віртуальні об'єкти. Аби побачити це дійство, необхідно вдягнути спеціальні окуляри, які роздаватимуть глядачам.

Ексканцлерка Анґела Меркель із чоловіком на Байройтському фестивалі Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Цьогоріч учасникам та гостям фестивалю довелося іти традиційною червоною доріжкою під проливним дощем.

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Байройтський фестиваль бере свою історію з 1876 року, ще за життя композитора та відбувається у спеціально збудованому Фестивальному театрі. Зараз директоркою заходу є Катарина Вагнер (Katharina Wagner) правнучка композитора.

Найближчим часом на фестиваль чекають структурні зміни. Міністр культури землі Баварія Маркус Блюме (Markus Blume) заявив, що земля збільшить частку власності у компанії, яка організовує фестиваль, з 29 до 37 відсотків до початку 2025 року. До цього земля, федеральний центр та спілка "Друзів Байройта" мали рівні частки в структурі фестивалю.

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