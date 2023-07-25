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Меркель і фон дер Ляєн відвідали Ваґнерівський фестиваль

Роман Губа
2 год. тому

Цьогорічний фестиваль у Байройті відкриває прем'єра останньої опери композитора "Парсіфаль".

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Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на фестивалі у Байройті
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на фестивалі у БайройтіФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

У баварському Байройті у вівторок, 25 липня, відкрився щорічний фестиваль музики Ріхарда Ваґнера. Серед почесних гостей фестивалю - щорічна його відвідувачка ексканцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) та президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).
Фестиваль відкривала прем’єра останньої опери композитора "Парсіфаль" у постановці американського режисера-новатора Джея Шейба. Цього разу вперше за історію заходу, крім традиційних декорацій, будуть використані елементи AR (Augmented Reality - доповненої реальності), у залі рухатимуться аватари лицарів, а над головами глядачів кружлятимуть віртуальні об'єкти. Аби побачити це дійство, необхідно вдягнути спеціальні окуляри, які роздаватимуть глядачам.

Ексканцлерка Анґела Меркель із чоловіком на Байройтському фестивалі
Ексканцлерка Анґела Меркель із чоловіком на Байройтському фестиваліФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Цьогоріч учасникам та гостям фестивалю довелося іти традиційною червоною доріжкою під проливним дощем.

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Байройтський фестиваль бере свою історію з 1876 року, ще за життя композитора та відбувається у спеціально збудованому Фестивальному театрі. Зараз директоркою заходу є Катарина Вагнер (Katharina Wagner) правнучка композитора.

Найближчим часом на фестиваль чекають структурні зміни. Міністр культури землі Баварія Маркус Блюме (Markus Blume) заявив, що земля збільшить частку власності у компанії, яка організовує фестиваль, з 29 до 37 відсотків до початку 2025 року. До цього земля, федеральний центр та спілка "Друзів Байройта" мали рівні частки в структурі фестивалю.

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