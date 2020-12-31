 Меркель пропонує подовження локдауну в Німеччині до березня - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Меркель пропонує подовження локдауну в Німеччині до березня - ЗМІ

Голова уряду ФРН Анґела Меркель виступає за подовження локдауну в Німеччині до кінця лютого.

Локдаун у Німеччині

Локдаун у Німеччині триватиме

Нинішній локдаун у Німеччині слід подовжити до березня, вважає канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Відповідні пропозиції підготувало відомство канцлера до наради з прем'єр-міністрами земель, що має відбутися  у середу, 10 лютого. Проєкт документу з цими пропозиціями, підготовлений офісом Меркель, цитує у вівторок, 9 лютого, низка німецьких ЗМІ та інформагентств. Текст документа при цьому не містить жодної дати можливого завершення локдауну і не має чітких вказівок щодо етапів послаблення локдауну.

Водночас у ньому наголошується, що можливі послаблення стосуватимуться насамперед відкриття дитсадків і шкіл. Для цього також розглядається можливість застосування тестів на коронавірус.

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Так само цього ж дня Меркель висловилася проти "передчасного виходу з локдауну" під час фракційного засідання консервативного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі, передає інформагенція AFP з посиланням на слова учасників зустрічі.

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На засіданні парламентської групи Меркель заявила, що перші кроки з послаблення локдауну можна очікувати на початку березня - спочатку стосовно відкриття дитячих садочків і початкових шкіл, послаблень у роздрібній торгівлі та в роботі перукарів. Однак все це може відбуватися за певних умов та обмежень.

Меркель також застерегла від швидкого скасування локдауну через загрозу того, що "кількість заражень знову дуже стрімко зросте". Якщо нинішні умови триватимуть до 1 березня, то, можливо, вдасться запобігти подальшому локдауну, припустила Меркель. Однак вона наголосила, що сам локдаун має тривати. Мета цих жорстких обмежувальних заходів - довести рівень заражень по всій країні "до коридору", який уможливив би "рівномірний вихід" з локдауну, цитують Меркель учасники засідання, на яких посилається AFP.

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10 лютого мають відбутися консультації федерального уряду з керівниками урядів федеральних земель щодо подальшої долі нинішнього локдауну, який нині чинний до 14 лютого.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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