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Штайнмаєр і Меркель
Штайнмаєр вручить Меркель найвищу нагороду НімеччиниФото: Markus Schreiber/AP/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Анґела Меркель отримає найвищу нагороду Німеччини

Євген Жуков
1 год. тому

Анґела Меркель стане третім німецьким політиком, якого нагородять Великим хрестом особливого ступеня ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Це може викликати критику через її політику щодо Росії.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) планує вручити колишній канцлерці Анґелі Меркель (Angela Merkel) найвищу нагороду Німеччини - Великий хрест особливого ступеня ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Інформацію, спершу оприлюднену журналом Stern, підтвердила у вівторок, 28 березня, представниця президетської канцелярії.

Церемонія нагородження запланована на 17 квітня.

До Меркель найвищу нагороду Німеччини отримали тільки ексканцлери Конрад Аденауер (Konrad Adenauer) у 1954 році та Гельмут Коль (Helmut Kohl) у 1998 році. Як зазначає видання, в такий спосіб Штайнмаєр ставить Меркель в один ряд із її заслуженими попередниками, що, ймовірно, викличе суперечки через критику її політики щодо Росії.

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За даними Stern, до списку запрошених на церемонію нагородження увійшли чоловік Меркель Йоахім Зауер (Joachim Sauer) та інші члени її сім'ї, колишні керівники відомства канцлера, ексміністр освіти Аннете Шаван (Annette Schavan) і перший віцеканцлер в уряді Меркель Франц Мюнтеферінґ (Franz Müntefering).

Не виявилось серед запрошених нікого з представників нинішнього керівництва партії Меркель - "Християнсько-демократичного союзу", а також з "Християнсько-соціального союзу" і партнера блоку консерваторів по коаліції в 2009-2013 роках "Вільної демократичної партії". Тим часом до списку увійшли колишній тренер збірної Німеччини з футболу Юрґен Клінсман (Jürgen Klinsmann) і кілька відомих учених.

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