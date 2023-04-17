Меркель нагородять орденом попри суперечки

Чи гідна колишня канцлерка Анґела Меркель найвищої нагороди ФРН? Суперечки щодо цього виникли на тлі вручення Меркель ордену. Дехто говорить про 16 втрачених років, інші стверджують, що політикам бракує її авторитету.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), ввечері понеділка,17 квітня 2023 року у своїй резиденції, у берлінському замку Бельвю, вручить колишній канцлерці Анґелі Меркель (Angela Merkel) найвищу нагороду Німеччини. На цьому тлі в Німеччині точаться суперечки про політичну спадщину Меркель. Одні вважають роки її перебування на посаді втраченою можливістю, інші віддають належне через те, що вона змогла захистити статус-кво в період величезних потрясінь.

Вища нагорода для Меркель

Президент країни, який обіймає у ФРН багато в чому символічну посаду, може нагороджувати осіб орденами і медалями "за видатні заслуги перед нацією". Орден "За заслуги перед Федеративною республікою Німеччина" з 1951 року "вручається німцям, а також іноземцям, за досягнення у політичній, економічній, соціальній чи інтелектуальній сфері", наголошується у повідомленні канцелярії глави держави. Орден не передбачає будь-яку фінансову винагороду.

У той час як понад 260 тисяч осіб отримали орден "За заслуги" того чи іншого ступеня, Анґела Меркель стане лише третьою, хто удостоєний Великого хреста у спеціальному виконанні - другого ступеня ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Особливий ступінь Великого хреста - найвищий ступінь ордена "За заслуги перед Федеративною республікою Німеччина" вручається іноземним чільним особам та президентам ФРН.

Вищий ступінь ордена "За заслуги перед Федеративною республікою Німеччина" вручається іноземним діячам та президентам ФРН Фото: picture-alliance/dpa

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Проблематична спадщина Ангели Меркель

Попередники Меркель, удостоєні такої ж нагороди, були канцлерами тодішньої Західної Німеччини і належали до тієї ж консервативної партії, що й вона - Християнсько-демократичного союзу. Конрад Аденауер (Konrad Adenauer), перший лідер країни після розгрому нацизму, був нагороджений Великим хрестом у спеціальному виконанні у 1954 році. Гельмут Коль (Helmut Kohl), який керував об'єднанням Німеччини та дав добро на введення євро замість німецької марки, був удостоєний цієї нагороди у 1998 році.

Аденауер та Коль керували в доленосні періоди післявоєнної історії Німеччини. Незалежно від політичних поглядів та наслідків їхніх рішень, вони були змушені робити "сміливий" політичний вибір, сказав DW оглядач щомісячного політичного журналу "Blätter für deutsche und internationale Politik" Альбрехт фон Люкке (Albrecht von Lucke).

Галерея німецьких канцлерів Фото: Jens Büttner/picture alliance/dpa

На його думку, Меркель не піднялася до такого рівня лідерства. Публіцист назвав її перебування при владі "епохою 16-ти втрачених років". "Ми тільки починаємо розуміти, наскільки проблематичною є спадщина Анґели Меркель, - сказав він. - Вручення Анґелі Меркель такої нагороди зараз абсолютно передчасне і не є правильним. Досі не зрозуміло, в чому її заслуги та в чому її невдачі".

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За що критикують Меркель

Війна Росії проти України, яка почалася невдовзі після відходу Меркель з посади глави уряду ФРН, дещо знизила ту широку підтримку, якою вона користувалася як усередині країни, так і за кордоном, доки перебувала при владі. Критики кажуть, що Меркель була надто м'якою відносно Росії, тоді як енергетична залежність Берліна від Москви під час правління Меркель, безперечно, була помилкою.

Німеччина підтримувала тісні економічні, енергетичні та культурні зв'язки з Росією Фото: Matthias Hiekel/dpa/picture-alliance

Захисники Меркель зазначають, що її політика щодо Росії мало чим відрізняється від політики інших глав урядів, незалежно від того, до якої партії вони належали. Німеччина давно підтримувала тісніші економічні, енергетичні та культурні зв'язки з Росією, ніж багато європейських союзників Берліна, які часто були незадоволенні цим. У 2022 році, в одному з публічних виступів після звільнення з посади, Меркель засудила війну Росії проти України, але висловилася на захист своїх дипломатичних зусиль. "Тому я не вибачатимуся", - сказала вона аудиторії в Берліні.

Іншим пунктом критики є те, що за Меркель, яку називали "кліматичним канцлером", Німеччина часто не досягала своїх власних цілей щодо скорочення викидів парникових газів.

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У фокусі суспільної уваги

Однією із заслуг Меркель її прихильники вважають роль у політиці ЄС. "Їй вдалося зберегти ЄС і зміцнити його за непростих часів", - сказав DW політолог з мюнхенського Університету Людвіга Максиміліана Лукас Шрамм (Lucas Schramm).

Банківська та міграційна кризи - зі всім цим Європейський Союз стикнувся за часів Меркель. Великобританія вийшла зі складу ЄС, а Сполучені Штати за президента Дональда Трампа відкрито вороже ставилися до Євросоюзу.

Криза біженців - один із багатьох викликів за часів правління Анґели Меркель Фото: Sean Gallup/Getty Images

"Сучасні глави держав та урядів нещодавно говорили, що їм бракує Меркель на європейських самітах через її авторитет", - сказав Шрамм.

Суперечки про спадщину Меркель зовсім не закінчені та залежать від подій, які ще відбуваються. Проте, заслужене чи передчасне рішення про нагородження Великим хрестом у спеціальному виконанні повертає колишню канцлерку в центр громадської уваги. Хоча цього вона намагалася уникати і під час свого правління, і після звільнення з посади.