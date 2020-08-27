Меркель допускає загострення коронавірусної кризи в найближчі місяці

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що епідемія коронавірусу восени і взимку може загостритися та сильніше вплинути на повсякденне життя людей у Німеччині. "Потрібно рахуватися з тим, що деякі речі будуть ще складнішими в найближчі місяці, ніж зараз влітку", - сказала Меркель на пресконференції у Берліні в п'ятницю, 28 серпня, цитує інформагентство dpa.

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Вона зазначила, що багато людей влітку проводили час на вулиці і були відносно захищеними, зокрема, від коронавірусу в аерозолях. "Тепер у наступні кілька місяців важливо утримувати кількість інфікувань на низькому рівні, коли ми знову будемо проводити більшість часу всередині приміщень - на робочих місцях, у школах та помешканнях", - сказала Меркель. Вона висловила занепокоєння зростанням числа нових випадків зараження у Німеччині в останні тижні.

Канцлерка наголосила, що людям доведеться жити з коронавірусом ще деякий час, а тому треба зберігати пильність та сприймати вірус серйозно.

Крім того, Меркель зазначила, що федеральний уряд також має долучитися до забезпечення умов для навчання дітей під час пандемії. Діти, за її словами, не повинні стати тими, хто програв унаслідок кризи.

Нагадаємо, освіта у Німеччині належить до компетенції урядів федеральних земель.

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Напередодні Анґела Меркель з главами урядів 16 федеральних земель погодили низку рішень, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу. Відтепер у всій Німеччині, за винятком однієї землі, за відсутність маски, яка би закривала ніс та рот, у тих місцях, де їхнє носіння обов'язкове, штрафуватимуть на 50 євро.

Також до кінця року продовжено заборону на проведення масових заходів, на яких неможливо відстежити, з ким контактували їхні відвідувачі. Уряд також має переглянути політику щодо тестування людей, які повертаються з країн з високим ризиком зараження.