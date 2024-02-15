Mercedes продає частку в російському "Камазі"

Компанія Mercedes продала частку в російському "Камазі". Окрім цивільних вантажівок, "Камаз" виробляє армійські вантажівки та бронетехніку, що використовується у війні Росії проти України.

Автовиробник Mercedes-Benz продав свою частку у російському виробнику комерційних автомобілів "Камаз". Необхідні дозволи були надані, а контрактні домовленості виконані, повідомила у четвер, 15 лютого, прессекретарка німецької компанії.

Угода, за її словами, була завершена в лютому, іншої комерційної участі в Росії Mercedes-Benz Group AG не має. Представниця компанії не стала говорити про ціну угоди та залучені сторони. За відкритими даними, Mercedes володіла 15-відсотковою часткою у російському виробникові вантажівок, і була фактично останнім західним автовиробником, який досі працював у Росії.

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Виробництво техніки для армії Росії

Раніше генеральний директор "Камазу" Сергій Когогін підтвердив факт продажу частки Mercedes російським ЗМІ, але також не розголошував інші дані угоди. Він однак нагадав, що від початку повномасштабної війни Росії проти України компанія не брала участі в операційному бізнесі "Камазу". Окрім цивільних вантажівок, "Камаз" також виробляє армійські вантажівки та бронетехніку. Автомобілі "Камаз" відіграють важливу роль у війні РФ проти України, наголошує агенція dpa.

Нагадаємо, після поділу Mercedes-Benz і Daimler Truck у 2021 році частка в російському "Камазі" мала перейти Daimler, однак війна Росії проти України і запроваджені щодо РФ санкції завадили цьому плану. Daimler вийшов з Росії, а 15 відсотків у "Камазі" після юридичного вирішення питання залишилися у Mercedes.

Daimler придбав частку в "Камазі" у 2008 році. Компанія придбала початковий десятивідсотковий пакет акцій за 250 мільйонів доларів. Через два роки "Даймлер" і Європейський банк реконструкції та розвитку придбали ще п'ять відсотків, які згодом викупив Daimler.