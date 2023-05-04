Труханова взяли під варту у справі щодо заводу "Краян" - САП

Геннадій Труханов в якості альтернативи може внести 13,4 мільйона гривень застави, повідомляє САП. Мера Одеси підозрюють у заволодінні коштами з бюджету на суму понад 92 мільйона гривень.

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у справі щодо одеського заводу "Краян". Його взяли під варту у залі суду, повідомляє у четвер, 4 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП).

Через те, що Труханов не вніс майже 30,9 мільйона гривень застави, визначеної судом, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави, зазначає пресслужба САП в повідомленні у Facebook. 4 травня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси.

"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 мільйона гривень застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", - повідомили в САП.

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Справа заводу "Краян"

Труханова та інших фігурантів справи підозрюють у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 мільйона гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною, нагадали в САП.

Зокрема, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, що раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 мільйонів гривень у приватної структури. Остання, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

Отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала переказати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

8 жовтня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова та інших чиновників Одеської міської ради за фактом заволодіння коштами міського бюджету під час купівлі нерухомості.