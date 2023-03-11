  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Прапор НАТО
Прапор НАТОФото: picture-alliance/dpa/D. Naupold
ПолітикаНімеччина

Менше половини німців підтримують зобов'язання по НАТО

Жан Рофе | Роман Губа
3 год. тому

Лише 45 відсотків жителів ФРН згодні надати військову підтримку партнерам Північноатлантичного альянсу в разі нападу, свідчать дані соцопитування.

https://p.dw.com/p/4OXjN

Жителі Німеччини вкрай неохоче ставляться до союзницьких зобов'язань, які несе членство в НАТО. Згідно з результатами опитування, проведеного Інститутом соціологічних досліджень з німецького Алленсбаха на замовлення газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, лише 45 відсотків респондентів висловилися за те, щоб Німеччина надала військову підтримку іншій країні НАТО у разі нападу на неї.

Проти такої допомоги союзнику з Північноатлантичного альянсу, який зазнав нападу, виступили 35 відсотків опитаних. Інші 20 відсотків не змогли відповісти на запитання соціологів.

Опитування виявило великі відмінності між сходом та заходом Німеччини: у східній частині країни проти військової підтримки партнерів по НАТО у разі нападу виступає відносна більшість - 49 відсотків, тоді як у західній частині цей показник становить 32 відсотки. Лише 30 відсотків німців на сході підтримують таку участь у порівнянні з 48 відсотками на заході.

Читайте також: Прем'єрка Фінляндії: Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО

П'ята стаття договору НАТО: колективна оборона альянсу

Принцип колективної оборони закріплено у п'ятій статті Вашингтонського договору, основного документа НАТО. Відповідно до неї, агресія проти однієї чи більше країн-членів Північноатлантичного альянсу розглядається як напад на весь військово-політичний блок.

Вперше за свою історію НАТО застосувала п'яту статтю після терористичних атак проти 11 вересня 2001 року проти США.

Читайте також: Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден

ЄС та США посилять тиск на тих, хто допомагає РФ вести війну

Політика7 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Конфісковані в Латвії у п'яних водіїв авто їдуть до України

Конфісковані в Латвії у п'яних водіїв авто їдуть до України

Конфлікти23 год. тому02:12 хв.
external

Роздяглися для календаря. Як іспанці рятують своє село

Роздяглися для календаря. Як іспанці рятують своє село

Культура23 год. тому01:59 хв.
external

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Суспільство23 год. тому08:32 хв.
Лампадка та квіти

Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Суспільство24 год. тому
external

"Ворог не страшний, коли смішний“: стендап під час війни

"Ворог не страшний, коли смішний“: стендап під час війни

Культура10 березня 2023 р.02:05 хв.
external

Символи війни стають артоб'єктами

Символи війни стають артоб'єктами

Конфлікти10 березня 2023 р.03:47 хв.
На головну сторінку