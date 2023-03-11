Менше половини німців підтримують зобов'язання по НАТО

Жителі Німеччини вкрай неохоче ставляться до союзницьких зобов'язань, які несе членство в НАТО. Згідно з результатами опитування, проведеного Інститутом соціологічних досліджень з німецького Алленсбаха на замовлення газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, лише 45 відсотків респондентів висловилися за те, щоб Німеччина надала військову підтримку іншій країні НАТО у разі нападу на неї.

Проти такої допомоги союзнику з Північноатлантичного альянсу, який зазнав нападу, виступили 35 відсотків опитаних. Інші 20 відсотків не змогли відповісти на запитання соціологів.

Опитування виявило великі відмінності між сходом та заходом Німеччини: у східній частині країни проти військової підтримки партнерів по НАТО у разі нападу виступає відносна більшість - 49 відсотків, тоді як у західній частині цей показник становить 32 відсотки. Лише 30 відсотків німців на сході підтримують таку участь у порівнянні з 48 відсотками на заході.

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П'ята стаття договору НАТО: колективна оборона альянсу

Принцип колективної оборони закріплено у п'ятій статті Вашингтонського договору, основного документа НАТО. Відповідно до неї, агресія проти однієї чи більше країн-членів Північноатлантичного альянсу розглядається як напад на весь військово-політичний блок.

Вперше за свою історію НАТО застосувала п'яту статтю після терористичних атак проти 11 вересня 2001 року проти США.

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