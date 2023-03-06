Мельник закликав керівників СДПН надати Києву винищувачі

Важливо, щоб лідери СДПН на власні очі побачили "жахи, які залишає після себе російська агресія", вважає експосол у ФРН Андрій Мельник. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 6 березня (час київський)

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Болгарія протягом 2022 року через треті країни, за допомогою непрямих угод поставила Україні зброї на 1 мільярд євро, повідомляється в розслідуванні незалежного європейського видання Euroactiv. Пошук обхідних шляхів для експорту був пов'язаний із тим, що питання постачання зброї Україні викликало розкол у політичній еліті в країні. Зокрема, проти таких поставок виступала колишня віцепрем'єрка і міністерка економіки Болгарії Корнелія Нінова. У результаті, не провівши жодної угоди з Україною, Болгарія, яка є однією з небагатьох країн, де масово виробляється зброя радянського зразка, наростила власне виробництво і продала рекордну кількість зброї Польщі та Румунії, звідки її потім було поставлено в Україну.

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Убивство на камеру російськими окупантами українського військовополоненого є свідченням культивування в РФ воєнних злочинів і виправдання їх пропагандою, зазначив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. "Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Убивство людини, яка потрапила в полон, - ще один приклад цього. А ще - це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості", - написав Єрмак у Telegram в понеділок. Він також наголосив, що "за кожен такий воєнний злочин буде розплата". Раніше в мережі з'явилося відео вбивства окупантами беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків.

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Вищий антикорупційний суд у межах застосування санкцій до експрезидента Віктора Януковича своїм рішенням передав історико-культурні та матеріальні цінності з резиденції "Межигір’я" та мисливського будинку "Сухолуччя" у власність держави, повідомляє у понеділок міністерство культури та інформаційної політики України. Згідно з рішенням уряду, відповідатиме за вилучені культурні цінності мінкульт. Загалом вилучено 537 предметів, й значна їх частина представляє високу культурну та мистецьку цінність, йдеться у повідомленні міністерства. "Ми плануємо передати предмети профільним музеям, зокрема тим, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії та тих, які пограбували росіяни", - повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Шмигаль подякував керівництву СДПН за підтримку

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив зі співголовою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларсом Клінґбайлем (Lars Klingbeil) і главою фракції СДПН в Бундестазі Рольфом Мютценіхом (Rolf Mützenich) військову, фінансову та гуманітарну підтримку. "Німеччина є лідером у Європі за обсягом наданої допомоги Україні - в мілітарному, фінансовому та гуманітарному вимірах. Дякую за солідарність", - цитує Шмигаля пресслужба уряду. Зазначається, що сторони обговорили запровадження санкцій проти російської атомної галузі та створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності найвищого політичного керівництва Росії. У свою чергу Клінґбайль і Мютценіх запевнили, що підтримка України з боку Німеччини триватиме в усіх напрямах.

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Угорщина своїми заявами про припинення вогню закликає Україну до капітуляції і адвокатує геноцид українців, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. "Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско. Коли Угорщина (вустами Сіярто) каже, що "мета - припинити вбивати людей, а отже, припинити вогонь", - вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид. Та варто уважніше вдивитися в історію…" - написав він у Twitter. Раніше в інтерв'ю хорватському новинному телеканалу N1 Сіярто сказав, що "Угорщина вимагає негайного припинення вогню і мирних переговорів, тому що мир - єдиний спосіб врятувати життя".

++15.05++

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, який раніше багато років обіймав посаду посла України в ФРН, закликав керівників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), які приїхали до Києва, переконати владу своєї країни ухвалити "мужнє рішення дозволити постачання винищувачів". За словами Мельника, важливо, щоб голова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) і лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) на власні очі побачили "жахи, які залишає після себе російська агресія". Водночас він сумнівається, що відомий своєю стриманою позицією щодо поставок озброєнь Мютценіх змінить свою позицію після поїздки до Києва.

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Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача командування ЗСУ висловилося за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті, повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського Оцінюючи перебіг оборонної операції, Зеленський поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на бахмутському напрямку. Обидва висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті, йдеться в повідомленні.

++14.00++

Виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Олег Коріков вказав на подальше погіршення стану ядерної та радіаційної безпеки найбільшої в Європі Запорізької атомної станції (ЗАЕС), яка вже рік перебуває під окупацією російських військ. "Цілі окупантів не мають нічого спільного з ядерною і радіаційною безпекою, тож ЗАЕС зараз перетворена на військову і ремонтно-військову базу, там розміщена військова техніка, вибухівка, неавторизований персонал", - сказав посадовець в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", цитує "Інтерфакс-Україна". За словами Корікова, уже те, що контроль доступу до ЗАЕС здійснюють окупанти, не відповідає нормам і правилам атомної та радіаційної безпеки, оскільки доступ на АЕС має контролювати її власник і його персонал, який несе за це відповідальність.

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++13.50++

Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії проти України має запрацювати в Гаазі до початку літа, створення його основних структур буде завершено протягом двох місяців, повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка DW. В цьому центрі будуть зберігатися та аналізуватися докази для майбутніх судових процесів, як на рівні окремих країн, так і на міжнародному рівні. Центр об'єднає прокурорів для підготовки майбутніх справ до судового процесу переслідування злочину агресії проти України. Докази злочину агресії будуть зберігатися централізовано в безпечному місці, підкреслили в Єврокомісії.

++13.39++

Генерал-майор збройних сил Австрії - Бундесгеру - Бруно Гофбауер (Bruno Hofbauer) припустив, що найближчим часом падіння міста Бахмут не буде. Про це австрійський військовослужбовець розповів в ефірі німецького телеканалу ntv . "Схоже на те, що Україна зможе утримати Бахмут протягом наступних кількох днів і тижнів", - вважає Гофбауер.

Однак навіть якщо українські сили все-таки вийдуть з міста, Гофбауер не очікує широкомасштабного російського наступу в регіоні. На його думку, якщо Бахмут і впаде, то росіяни навряд чи матимуть у резервах потрібну кількість військ, які мають достатню підготовку, а також досить сил й засобів для того, щоб проводити на цьому напрямку повномасштабний наступ.

++13.11++

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що місто Бахмут на Донеччині має радше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила наступальний імпульс у війні. Відповідну заяву очільник Пентагону зробив під час свого візиту до Йорданії. "Гадаю, що його (міста Бахмут - Ред.) значення радше символічне, ніж стратегічне й оперативне", - сказав Остін журналістам, цитує інформагенція Reuters.

Однак американський урядовець наголосив, що він не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме це може статися. "Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили перебіг цієї боротьби (на свою користь. - Ред.)", - додав Остін. Остін наголосив, що якщо українські сили все-таки вирішать передислокуватися на захід від Бахмута, він не вважатиме це стратегічною невдачею.

++12.17++

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) та лідер парламентської фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) прибули з несподіваним візитом до України.

Обидва німецькі соціал-демократи вже провели зустріч з мером Києва Віталієм Кличком, також заплановані переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, заступником міністра оборони, спікером парламенту і депутатами, повідомили в німецькій парламентській фракції. Німецькі політики перебуватимуть в Україні з одноденним візитом.

За словами Клінґбайля, опублікованими у Twitter, політики проведуть низку зустрічей, щоб дізнатися "як може виглядати подальша підтримка".

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

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Президент України Володимир Зеленський ввів першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка до складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ №129/2023 від 6 березня оприлюднено на сайті президента. "Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича - першого заступника міністра оборони України", - йдеться у тексті указу. Цей нормативний акт набирає чинності з дня його опублікування.

++11.11++

Російські окупаційні сили вночі завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області, про що повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Уночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - зруйнували школу. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав Кириленко у Telegram-каналі.

++10.57++

Росіяни тягнуть на фронт стару списану радянську техніку 1950-60-х років, що вкрай вразлива в сучасному бою, констатують британські розвідники.

++10.33++

Влада Брянської області РФ повідомила про збиття ракет. За словами губернатора російського регіону Вячеслава Гладкова, було збито три ракети. Так само було відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок інциденту, написав Гладков у Telegram-каналі.

++10.17++

Сили протиповітряної оборони знищили всі ударні безпілотні літальні апарати, випущені російськими окупантами у ніч на 6 березня у напрямку Києва, повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації. "Цієї ночі ворог запустив в напрямку Києва БПЛА. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знову не добився своїх цілей", - сказав начальник військової адміністрації столиці Сергій Попко. Число випущених у бік Києва і збитих безпілотників він не уточнив.

Раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українська ППО знищила 13 із 15 запущених ворогом із північного напрямку дронів-камікадзе типу Shahed. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в ніч проти понеділка військові з Повітряного командування "Схід" знищили чотири БПЛА, імовірно типу Shahed, випущених російськими окупантами по території області.

++09.43++

Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті, такого висновку доходять у останньому щоденному огляді аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Водночас вони наголошують, що наразі зарано робити оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста. Аналітики інституту, що посилаються на нещодавні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута припускають, що українські сили, ймовірно, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка.

++09.19++

Унаслідок російських обстрілів кількох районів Харківщини загинули двоє мирних жителів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За даними посадовця, минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Стрілечу, Огірцеве, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. "У Куп'янську обстрілами було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа. У с. Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива". Загинуло подружжя - 48-річний чоловік і 45-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

++09.08++

Українська ППО знищила 13 із 15 запущених російськими окупаційними силами дронів-камікадзе типу Shahed із північного напрямку, повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Були запущені дрони з північного напрямку, дрони-камікадзе Shahed 136/131 іранського виробництва. Попередньо було запущено 15 БПЛА, 13 із них знищено", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна".

В Україні 23-й день поспіль не вимикатимуть світло

++08.45++

Новий робочий тиждень почнеться в Україні без обмежень споживання електроенергії та застосування графіків погодинних відключень через дефіцит ресурсу або проблеми з пропускною спроможністю мереж, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго). Таким чином, понеділок стане 23-м днем поспіль безлімітного споживання електроенергії, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Три тижні без графіків - done. Починаємо новий - у понеділок, 6 березня, Укренерго не встановила ліміт споживання на Волині", - написало на своїй фейсбук-сторінці "Волиньобленерго". "6 березня - також без лімітів і вимкнень за графіками", - інформувало абонентів у своєму фейсбуці "Прикарпаттяобленерго". Увечері неділі про відсутність лімітів на 6 березня і планових відключень е/е у своїх соцмережах повідомили "Полтаваобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Чернівціобленерго", а також група ДТЕК стосовно Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

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Водночас оператори наголошують, що в разі зростання споживання або інших обставин обмеження можливі. Тож "Чернівціобленерго" закликає споживачів у години пікового навантаження на енергосистему з 9:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00 економно споживати електроенергію.

++08.28++

За минулу добу внаслідок обстрілів Донецької області загинула одна людина, п'ятеро дістали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 5 березня росіяни вбили 1 жителя Донбасу - у Бахмуті. Ще 5 людей в області дістали поранення", - написав Кириленко в Telegram-каналі.

++07.58++

У ніч проти понеділка військові з Південного командування "Схід" знищили 4 БПЛА, імовірно типу Shahed, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Уночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Однак наші героїчні військові з Південного командування "Схід" їх знищили. Ймовірно, це були Shahed", - написав Лисак у Telegram-каналі в понеділок уранці.

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Водночас за словами посадовця, ніч проминула без обстрілів. Після шостої ранку російські війська обстріляли із важкої артилерії Червоногригорівську громаду та Нікополь. Наслідки атак з'ясовуються. Попередньо - без жертв, додав посадовець.

++07.25++

6 березня в Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від російського ракетного удару, скоєного 2 березня, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі. "Тієї ночі російські нелюди забрали життя 13 невинних людей: чоловіків, жінок і дитинки, яка лише починала жити. Вічна та світла пам'ять. Щирі співчуття близьким загиблих. Запоріжжю болить, але ми єднаємося й обов'язково вистоїмо", - написав Куртєв. Розбір завалів на місці зруйнованої російським ракетним ударом багатоповерхівки в Запоріжжі було завершено напередодні.



Сили оборони відбили понад 95 атак військ РФ - штаб

++07.16++

Протягом минулої доби українські війська відбили понад 95 атак російських загарбників. Такі дані наводить у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

"РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки й Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині", - йдеться в зведенні.

Також зазначається, що упродовж минулої доби російські окупаційні сили завдали 27 авіаційних та чотири ракетних удари.

Крім того, обстрілів з мінометів і артилерії зазнали окремі регіони Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей.



Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та одну позицію засобів ППО, йдеться в зведенні.



Про події 5 березня читайте хроніку новин.