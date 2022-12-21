Сі Цзіньпін закликав "усі сторони" до стриманості в Україні

Колишній президент Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв поїхав до Пекіна. Сі Цзіньпін закликав "усі сторони конфлікту" в Україні до стриманості. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 21 грудня.

++10:33++

До Києва з візитом прибув колишній прем'єр-міністр Франції, нинішній мер французького міста Гавр Едуард Філіп. Український прем'єр Денис Шмигаль обговорив з ним співпрацю на муніципальному рівні, зокрема допомогу французьких міст і регіонів у відновленні українських громад.

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++10:06++

Сі Цзіньпін закликав "усі сторони конфлікту" в Україні до стриманості

Китай сподівається, що всі сторони в "українській кризі" зберігатимуть стриманість та вирішуватимуть безпекові проблеми політичними засобами. Про це він заявив на зустрічі з колишнім президентом Росії, нинішнім заступником голови ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим у Пекіні, повідомляє китайське державне агентство "Сіньхуа".

++09:41++

Сі Цзіньпін зустрівся з Медведєвим

Колишній президент Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував відеозапис своєї зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна.

Медведєв заявив, що обговорив з Сі "стратегічне партнерство" Росії та Китаю, а також "конфлікт" в Україні.

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++09:14++

За три місяці боїв російські війська під Бахмутом на Донеччині просунулись на 192 квадратних кілометра території, пише у своєму щоденному зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW). У жовтні армія РФ зайняла 100 квадратних кілометрів, а з початку листопада - 92. "Темп російського просування в районі Бахмута за останні 50 днів приблизно дорівнює темпу просування в жовтні. Російські джерела, ймовірно, продовжать неправдиво стверджувати, що російські сили захоплюють значні території в районі Бахмута", - пишуть аналітики ISW.

++08:45++

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 20 грудня загинули двоє мирних жителів - у Вугледарі та Торському. Крім того, у Святогірську правоохоронці виявили тіла двох цивільних, убитих під час окупації. Восьмеро людей дістали минулої доби поранень, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Херсонщині за добу загинула одна людина, шестеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Загалом війська РФ обстріляли територію області 71 раз з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Під атаку знову потрапили житлові квартали Херсона. "Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки", - пише у ранковому зведенні голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

На Харківщині вчора була поранена 72-річна жінка у Вовчанську. Її госпіталізували, медики оцінюють стан як середньої тяжкості. Як розповідає в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі триває пожежа, що виникла внаслідок російського ракетного удару.

++08:18++

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США з першим закордонним візитом від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

У Білому домі також офіційно анонсували зустріч, підтвердивши, що президент США Джо Байден оголосить про новий "суттєвий" пакет військової допомоги Україні.

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++08:08++

Байден оголосить Зеленському в США про ще 1,8 мільярда військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосить про надання Україні ще 1,8 мільярда доларів військової допомоги під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела.

Очікувана допомога включатиме системи Patriot Фото: AFP/dpa/picture alliance

За даними CNN, до нього увійдуть системи протиракетної оборони великої дальності Patriot, а за інформацією Associated Press - також "розумні бомби" для винищувачів, ракети для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські та мінометні снаряди, протирадіолокаційні ракети HARM.

Зброю на мільярд доларів США планують передати з власних запасів, а на 800 мільйонів - закупити у виробників. Коли саме вона, в тому числі "Патріоти", зможе надійти безпосередньо в Україну, поки не відомо.

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++07:49++

Росія завдала 20 грудня п'яти ракетних і 16 авіаційних ударів по Україні, а також здійснила 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак значних ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, постраждало мирне населення Херсона, Костянтинівки та Вовчанська. "На всій території України залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів", - попереджає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

Українські військові відбили за добу атаки російських військ у районах 25 населених пунктів. Авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ і 12 ударів по російських позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили склад боєприпасів, три пункти управління та 10 районів зосередження живої сили російських окупантів.

++07:38++

Зеленський їде в США з першим закордонним візитом від початку війни

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона з першим закордонним візитом від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, повідомляють з посиланням на джерела американські ЗМІ.

Зеленський на зустрічі з Байденом у Вашингтоні у вересні 2021 року Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

За даними CNN, президент США Джо Байден прийме українського лідера в Білому домі. Також Зеленський виступить перед Конгресом США, для якого напередодні українські військові в Бахмуті передали президентові подарунок - прапор України. Як нагадує Axios, у ці дні Конгрес розглядає виділення 45 мільярдів доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

++07:30++

Поліція розслідує 50 тисяч справ про злочини солдатів РФ в Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України слідчі Національної поліції відкрили майже 50 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів російськими солдатами та їхніми пособниками.

Найбільше справ - понад 38 тисяч - стосуються порушення законів та звичаїв війни. Більше дев'яти тисяч проваджень відкриті щодо посягання не територіальну цілісність України, більше двох тисяч - щодо колабораційної діяльності. 103 провадження відкриті за статтею Кримінального кодексу про державну зраду, 37 - диверсію.

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