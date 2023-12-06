Меддопомога українським біженцям: ЄС виділив 4 мільйони євро

Ідеться про підтримку національних систем охорони здоров'я у кількох країнах ЄС для надання медпослуг українським біженцям та інтеграцію медпрацівників з України.

Європейська Комісія запустила проєкт з бюджетом у чотири мільйони євро в рамках програми EU4Health, що покликаний покращити доступ до системи охорони здоров'я українським біженцям, які користуються тимчасовим захистом у Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.

Проєкт реалізується спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляється у середу, 6 грудня, на сайті Єврокомісії.

Він триватиме 24 місяці і спрямований на посилення спроможності національних систем охорони здоров'я впоратися з напливом людей, які рятуються від війни Росії проти України, а також на поліпшення доступу пацієнтів до національних систем охорони здоров'я в період дії режиму тимчасового захисту.

Ідеться про розширення охоплення біженців медичними послугами, в тому числі вакцинацією. Також проєкт спрямований на інтеграцію переміщених медичних працівників з України в систему охорони здоров'я країн, які їх прийняли.

За останніми даними Євростату, в Європі тимчасовий захист мають близько 4,2 мільйона українців. Зокрема, у Польщі перебувають понад 950 тисяч утікачів від війни, у Чехії - 366 тисяч, у Румунії - понад 84 тисячі, в Болгарії - більше 52 тисяч, в Угощині - 53 тисячі.