Медіакомпанія DW святкує 70-річний ювілей

Гендиректор DW Петер Лімбурґ повідомив, що на тлі поточної ситуації компанія має намір відсвяткувати ювілей скромно. Він нагадав, що останніми роками DW помітно розширила програми для України та РФ.

Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) високо оцінив успіхи компанії, досягнуті до її 70-річного ювілею, який відзначається в середу, 3 травня. Водночас він зазначив, що на тлі нинішньої складної ситуації у світі влаштовувати гучні святкування - недоречно. "Ми не будемо влаштовувати великих урочистостей. Зараз не час для цього", - сказав він в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine.

За словами Лімбурґа, політики та користувачі позитивно ставляться до DW і підтримують її, але компанія змушена заощаджувати гроші на тлі повномасштабної війни Росії проти України та необхідності проведення цифровізації. "Російська агресивна війна проти України мала величезні наслідки для нашої роботи. Ми запустили додаткові програми і переформатували нашу діяльність", - сказав він.

Читайте також: Гендиректор DW: Росія має програти в цій війні

Бюро DW у Києві

"Приріст, який ми забезпечили останніми роками, зокрема й завдяки моїй особистій ініціативі, був значним. Але ми не складали гроші в сейф, а випускали програми, запускали ініціативи, позбувалися інвестиційного застою, просували цифровізацію і готували програми новими мовами", - повідомив Лімбурґ.

"Ми збільшили кількість наших програм і кількість співробітників, особливо в російській та українській редакціях. У нас є бюро в Києві, де працює 30 співробітників. Ми повинні інвестувати в безпеку наших людей. Ми також посилили висвітлення подій на Західних Балканах. Нам довелося покинути Москву і відкрити нову студію в Ризі", - пояснив Петер Лімбурґ.

10 травня в Бундестазі відбудеться урочистий захід з нагоди 70-річчя DW, на якому виступить канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).