Mastercard та Visa зупинили бізнес у Росії

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 5 березня читайте тут.
DW стежить за подіями неділі, 6 березня (час київський).
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Президент США Джо Байден звернувся до громадян РФ та заявив, що він не вірить у те, що росіяни хочуть війни, яка зараз триває в Україні. "Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни та народу, з якими вас пов'язують такі глибокі споріднені, історичні та культурні узи", - наводить слова Байдена пресслужба Держдепартаменту США на своїй сторінці у Twitter.
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Mastercard та Visa зупинили свій бізнес в Росії. Кредитні картки, видані місцевими банками, не обслуговуватимуться, повідомили американські концерни у своїх заявах. Також картки, видані за кордоном, не обслуговуватимуиться в Росії.
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Mastercard незабаром, як і Visa, не обслуговуватиме Росію та росіян за кордоном. Про це своєму Facebook написав міністр закордонних справ України Дитьоро Кулеба.
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Конгресмени США надали обіцянку президентові України Володимиру Зеленському дати "зелене світло" виділенню запитаних Білим домом десяти мільярдів доларів. Після розмови через відеозв'язок з Зеленським сенатор-республіканець Стів Дейнс заявив, що всі єдині у необхідності допомогти Україні. За даними Білого дому, кошти мають бути використані на додаткову гуманітарну, безпекову та еконоимічну пілтримку України. Зеленський вимагав, зокрема, запровадження ще більш жорстких санкцій щодо Росії у енергетичному та газовому секторах.
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З початку війни до Польщі прибули понад 827 600 біженців із України, повідомили у польській прикордонній службі. Тільки з 00.00 до 15.00 за місцевим часом 5 березня кордон перетнули 74 тисячі людей, написали прикордонники Twitter.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила про виділення першого траншу у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям з України, а також про рішення надати їм право на проживання в ЄС протягом щонайменше року. "ЄС виділяє перший транш у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям, і на цьому тижні ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС мінімум на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх приймають", - написала фон дер Ляєн у Twitter.