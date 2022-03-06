Mastercard та Visa зупинили бізнес в Росії

Платіжнгі системи Mastercard та Visa зупинили свій бізнес в Росії та днями припинять усі транзакції з картками. Кредитні картки, видані місцевими банками, не обслуговуватимуться, повідомили американські концерни у своїх заявах у неділю, 6 березня. Також картки, видані за кордоном, не обслуговуватимуться в Росії.

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"Ми вимушені діяти після безпідставного вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали", - заявив Ел Келлі, голова та головний виконавчий директор Visa Inc. "Нам шкода, який вплив це рішення матиме на наших колег, клієнтів, партнерів, та власників карток, які ми обслуговуємо у Росії. Однак ця війна та загроза миру вимагають, аби ми діяли відповідно до наших цінностей", - наголошується в заяві.

У Mastercard також заявили, що картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею. Будь-які картки, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців чи у банкоматах.

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Нагадаємо, днями Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи російським банкам, що потрапили під санкції ЄС та США.

Від початку масштабної війни проти України 24 лютого Росія зазнала безпрецедентних санкцій Заходу.